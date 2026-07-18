Evo kako ukloniti žute i bijele mrlje od kreme za sunčanje

Korištenje kreme za sunčanje nezaobilazan je dio ljeta, kao i bijela odjeća. Iako SPF štiti kožu od UV zračenja, na odjeći, pogotovo na bijelim majicama, često ostavlja tvrdokorne žute i bijele mrlje. Stručnjaci njemačkog brenda prirodne kozmetike otkrili su kako ih ukloniti uz pomoć nekoliko jednostavnih sastojaka koje većina ima kod kuće. Ljetna rutina nepotpuna je bez kreme za sunčanje, ali isto tako ona može biti razlog glavobolje kada na majicama, košuljama ili haljinama ostavi žute ili bijele tragove koje nije lako ukloniti običnim pranjem. Takve se mrlje najčešće pojavljuju ispod pazuha, oko ovratnika ili na rukavima, a razlog nije samo krema, nego i način na koji njezini sastojci reagiraju s tkaninom, znojem i mineralima iz vode, piše Večernji list.

Stručnjaci njemačkog brenda das boep, koji redovito objavljuje savjete o njezi tekstila i uklanjanju mrlja nastalih kozmetičkim proizvodima, u jednom su članku objasnili da se žute mrlje najčešće stvaraju zbog kemijskih UV filtera te su posebno uočljive na bijeloj i svijetloj odjeći. Bijeli tragovi češće nastaju kod krema s mineralnim UV filterima, poput cinkova oksida, osobito na tamnim tkaninama. Masni sastojci u kremama, poput biljnih ulja, u kombinaciji sa znojem dodatno mogu pogoršati problem. „Ne brinite, uz nekoliko jednostavnih trikova moguće je učinkovito ukloniti i žute i bijele mrlje od kreme za sunčanje“, ističu.

Za žute i masne mrlje na svijetloj odjeći preporučuju korištenje sredstva za pranje posuđa, običnog sapuna ili šampona. Mrlju treba dobro utrljati odabranim sredstvom, ostaviti da djeluje između 15 i 30 minuta, a zatim odjeću oprati na uobičajen način. Kod svijetlih tkanina može pomoći i soda bikarbona ili prašak za pecivo. Potrebno je navlažiti mrlju, posuti je sodom ili praškom za pecivo, ostaviti da djeluje oko pola sata, a potom odjeću oprati u perilici.

Bijele tragove na tamnoj odjeći moguće je ukloniti alkoholnim octom. Stručnjaci savjetuju da se ocat razrijedi s vodom u omjeru 1:5 ili 1:10, ovisno o tome koliko je mrlja izražena, nakon čega odjeću treba namakati oko dva sata prije pranja. Napominju da ova metoda nije prikladna za vunu i svilu jer bi ih ocat mogao oštetiti. Uvijek je bolje spriječiti nego liječiti, pa je najsigurnije kremu nanijeti barem 10 minuta prije odijevanja. Odjeću na kojoj je nastala mrlja ne bi trebali prati vrućom vodom niti sušite u sušilici prije uklanjanja mrlje jer toplina može dodatno učvrstiti tragove u tkanini. Svako novo sredstvo za čišćenje dobro je najprije isprobati na manje vidljivom dijelu odjeće, a sredstva koja sadrže klor bolje je izbjegavati jer mogu oštetiti tkaninu i dodatno pogoršati izgled mrlje.

Metode koje preporučuju stručnjaci isprobali smo i sami na bijeloj pamučnoj majici. Najboljom se pokazala soda bikarbona, kojom smo tretirali manju mrlju nastalu od kapljice kreme za sunčanje. Postupak smo ponovili dva puta, a nakon svakog tretmana tkaninu isprali mlakom vodom. Mrlja je gotovo u potpunosti nestala, zbog čega se ova metoda pokazala najučinkovitijom za manje i svježe tragove SPF-a.