Evo kako treniraju Litavci uoči dvoboja s Hajdukom

Hajduk sutra s početkom od 21 sat igra protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Bijeli su u prvoj utakmici odigranoj prošlog četvrtak u Vilniusu pobijedili rezultatom 5:2. Dva je gola za Hajduk zabio Šego, a po jedan dodali su Pajaziti, Dalisson i Pukštas. Za domaću momčad golove su postigli Petković i Capan.

Nakon te utakmice Splićani su u nedjelju odigrali i prvenstveni susret s Istrom 1961 koji je završio rezultatom 2:2.

Sudačka postava za utakmicu Hajduk - Žalgiris dolazi iz Njemačke. Glavni je sudac Matthias Jöllenbeck, pomagat će mu Dominik Schaal i Jonas Weickenmeier, a četvrti je sudac Tobias Reichel. VAR će sutkinja biti Katrin Rafalski, a asistent VAR sutkinje Robert Hartmann.

Evo kako Žalgiris trenira na Poljudu: