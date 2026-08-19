Evo kako trenira Rakow uoči dvoboja s Hajdukom

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu.
Nakon pobjede nad Goricom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi europski ispit.
Rakow je u kvalifikacije za Konferencijsku ligu krenuo iz 2. kola te je na putu do play-offa svladao maltešku Vallettu i švedski Hammarby. U prvenstvu su odigrali tri kola i trenutačno se nalaze na posljednjem mjestu tablice bez osvojenog boda.
Sudačka postava dolazi iz Slovačke. Glavni je sudac Michal Očenáš, pomagat će mu Adam Jekkel i Tobiáš Pacák, a četvrti je sudac Matej Choreň.
VAR je sudac Fábio Oliveira Melo iz Portugala, a asistent VAR suca Martin Dohal iz Slovačke.
Evo kako trenira momčad Rakowa na Poljudu.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0