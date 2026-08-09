Evo kako je vatra u Segetu Donjem progutala tri vozila te se proširila na šumu

Jutros je na parkirališnom prostoru ispred hotelskog smještaja na području Segeta Donjeg izbio požar u kojem su u potpunosti izgorjela tri vozila, dok su dva vozila djelomično oštećena.

Vatra se proširila i na okolnu borovu šumu te je požarom zahvaćeno oko 50 četvornih metara površine.

Požar je brzo ugašen i stavljen pod kontrolu. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske navode kako u nijednom trenutku nije bilo opasnosti za ljude te u događaju nema ozlijeđenih osoba.

Na mjestu događaja policijski službenici obavili su očevid kako bi se utvrdile okolnosti izbijanja požara.

Prema dosad utvrđenim činjenicama, požar je izbio nakon što je jedno vozilo prilikom parkiranja oštetilo podvozje. Došlo je do iskrenja, pri čemu su se zapalile suhe borove iglice koje su se nalazile ispod vozila.

Vatra je potom zahvatila prvo vozilo, a s njega se proširila i na ostala parkirana vozila te okolnu borovu šumu.

Srećom, požar je brzo lokaliziran i ugašen, a u događaju nije bilo ozlijeđenih.