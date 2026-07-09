Evo kako je reagirao Poljud kada je Livaja ušao u igru

Hajduk je večeras na Poljudu rezultatom 2:0 pobijedio Žilinu.

Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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U 86. je minuti Livaja zamijenio Šegu, a Poljud je Hajdukova kapetana pozdravio gromoglasnim pljeskom. Podsjetimo, Livaja je morao napustiti pripreme zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.

Većina je Hajdukovih navijača stala uz Livaju, a to su pokazali pljeskom prilikom ulaska u igru.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, De Almeida, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Livaja, Raçi, Brruti, Del Moral, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Žaper

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - Faško, Kóša - Roginić

Klupa: Tarcsi, Šipoš, Okál, Adang, Baleja, Florea, Iľko, Minárik, Ďatko, Prokop