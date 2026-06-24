Evo kako izgleda tablica trećeplasiranih reprezentacija

Po završetku drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva, situacija u većini skupina i dalje je potpuno otvorena. Ovogodišnji format s 48 reprezentacija donio je i novu borbu za prolazak dalje jer će, uz prve dvije reprezentacije iz svake skupine, mjesto u nokaut-fazi izboriti i osam najboljih trećeplasiranih momčadi.
Upravo zato svaki pogodak, svaki bod i gol-razlika mogu imati ogromnu važnost u posljednjem kolu.
Hrvatska trenutačno među putnicima u nokaut-fazu
Nakon pobjede protiv Paname, Hrvatska se nalazi na trećem mjestu skupine L s tri osvojena boda i gol-razlikom 3:4.
U ovom trenutku Vatreni se nalaze na trećoj poziciji ukupne ljestvice trećeplasiranih reprezentacija, što znači da bi prema sadašnjem stanju prošli u šesnaestinu finala, piše Gol.hr.
Trenutačni poredak trećeplasiranih reprezentacija:
Švedska – 3 boda (6:6)
Škotska – 3 boda (1:1)
Hrvatska – 3 boda (3:4)
Paragvaj – 3 boda (2:4)
Alžir – 3 boda (2:4)
Zelenortski Otoci – 2 boda (2:2)
Belgija – 2 boda (1:1)
Češka – 1 bod (2:3)
Ispod crte trenutačno su:
DR Kongo – 1 bod (1:2)
Ekvador – 1 bod (0:1)
Bosna i Hercegovina – 1 bod (2:5)
Senegal – 0 bodova (3:6)
Pet reprezentacija već ispalo
Iako je pred većinom reprezentacija još jedno kolo, neke su već izgubile sve izglede za prolazak.
Nakon dva kola oprostili su se Haiti, Turska, Tunis, Jordan i Panama, koji više ne mogu do jednog od mjesta u nokaut-fazi.
Kako se određuju najbolje trećeplasirane reprezentacije?
Ako dvije ili više reprezentacija imaju isti broj bodova, redoslijed odlučuju:
- ukupna gol-razlika
- veći broj postignutih pogodaka
- fair-play poredak
- FIFA-ina rang-ljestvica
Zbog toga bi u posljednjem kolu svaki pogodak mogao biti presudan u borbi za mjesto u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.
Skupina L: Sve otvoreno za Vatrene
U hrvatskoj skupini Engleska i Gana imaju po četiri boda, Hrvatska je na tri, dok je Panama bez bodova.
To znači da Vatreni u posljednje kolo ulaze s realnim izgledima za prolazak, a pobjeda protiv Gane sigurno bi ih odvela među 32 najbolje reprezentacije svijeta.
U posljednjem kolu sastaju se Hrvatska i Gana te Engleska i Panama.