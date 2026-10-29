Evo kako izgleda Dan žalosti u Omišu. Građani se prisjećaju žrtva kobnog požara: "Danas jesi, sutra nisi"

78 dana. Toliko je prošlo od katastrofalnog požara koji je odnio šest ljudskih života i zauvijek promijenio omiški kraj. Tog 14. kolovoza bili smo na ulicama Omiša, među izbezumljenim građanima i turistima koji su u nevjerici pokušavali shvatiti što se dogodilo. Danas smo ponovno ovdje. Vatre nema, sirene su utihnule, ali atmosfera je gotovo jednaka. Omiš je zavijen u crno, glazba ne svira, a među građanima se tiho provlače pitanja na koje još uvijek nema odgovora – što je izazvalo požar koji je odnio šest života?

Četrnaesti kolovoza teško je zaboraviti. Dan nakon katastrofalnog požara Omiš je izgledao gotovo sablasno. Građani i turisti izbezumljeno su hodali ulicama. Na njihovim licima vidjeli su se šok, nevjerica i strah. Razgovaralo se o vatri, evakuacijama, kućama, automobilima i ljudima koji su se tijekom noći našli pred vatrenom stihijom.

Danas, 29. listopada, 78 dana nakon katastrofe, ponovno je zavladala tišina. Odlukom gradonačelnika Zvonka Močića proglašen je Dan žalosti u spomen na šest osoba koje su izgubile život u katastrofalnom požaru što je 13. kolovoza zahvatio omiško područje.

U kafićima nema glazbe. Razgovori se vode gotovo šapatom. Ljudi sjede za stolovima, ispijaju kavu i razgovaraju o životu koji se u samo jednom trenutku može okrenuti naglavačke.

„Danas jesi, sutra nisi. Nikad ne znaš što te sutra čeka“, dopire do nas razgovor sa susjednog stola u jednom omiškom kafiću.

Šest života koji se neće vratiti

Katastrofalni požar koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje iza sebe je ostavio posljedice koje se ne mjere samo hektarima spaljene zemlje i milijunskom materijalnom štetom. Život je izgubilo šest osoba: Dragana Antešević, Drago Lelas, Katica Nikolić, Ivana Kovačić, Jozo Kovačić i Grozdana Kovačić.

Posljednja, šesta žrtva, Grozdana Kovačić, preminula je 25. listopada u splitskoj bolnici, nakon više od dva mjeseca borbe s posljedicama ozljeda. Ujedno, ona je i treći preminuli član obitelji Kovačić.

Prema dosad objavljenim podacima, u požaru je ozlijeđeno četrdesetak osoba, a opožareno je približno tisuću hektara površine. Uništeni su ili oštećeni brojni objekti, automobili i nasadi.

Omišani traže odgovore

Kako je moguće da se nakon gotovo dva i pol mjeseca još uvijek ne zna što je izazvalo katastrofalni požar, pitanje je koje se proteže u gradu.

„Kako je moguće da su se krivac nije još pronašao, a u svim drugim požarima koji su zahvatili Dalmaciju ovog ljeta je?“, čujemo razne rasprave na ovu temu, ali pitanje i dalje ostaje neodgovoreno.

Što se događalo na omiškim prometnicama?

Prema podacima Hrvatskih cesta, u 21:21 zaprimljena je obavijest da je Jadranska magistrala kod Lokve Rogoznice zatvorena za sav promet.

U 23:44, na zahtjev vatrogasaca, izdan je nalog za zatvaranje omiške obilaznice. Samo četiri minute poslije odluka je izmijenjena. Uz suglasnost vatrogasnog zapovjednika određeno je da se blokira samo promet prema Makarskoj, kod tunela Komorjak, dok je izlaz prema Naklicama i Splitu ostao otvoren radi evakuacije.

Hrvatske ceste tvrde da je prolaz žurnim službama cijelo vrijeme bio omogućen.

No ono što službena kronologija ne otkriva jest jesu li građani koji su bježali pred vatrom znali kojim se pravcem mogu sigurno izvući i jesu li svi uopće mogli doći do otvorene prometnice.

Posebno dramatično bilo je na području Male Luke, gdje su se ljudi i vozila našli okruženi vatrom. Automobili su ostajali zarobljeni, a ljudi su pokušavali pobjeći iz opasnog područja. Ondje je požar odnio i ljudske živote.

Policija i Državno odvjetništvo još provode izvide. Prema posljednjim dostupnim službenim informacijama, 4. rujna splitskom Kemijsko-tehnološkom fakultetu naloženo je dodatno kemijsko-fizikalno vještačenje, čiji rezultati u trenutku posljednjeg očitovanja još nisu bili zaprimljeni.

No, čak i kada se dozna uzrok požara, ostat će potreba da se objasni zašto građani nisu upozoreni putem sustava SRUUK, kada su donesene odluke o evakuaciji i kako je organiziran promet na cestama kojima su ljudi pokušavali pobjeći.

Omiš je 14. kolovoza šutio od šoka. Danas, 29. listopada, šuti od tuge. A Omišani i dalje čekaju odgovore o kobnoj kolovoškoj noći koja im je zauvijek promijenila živote.