Evo kako Bijeli treniraju uoči kvalifikacija za Europsku ligu

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.
Bijeli su uoči prvog susreta u novoj sezoni odigrali tri pripremne utakmice u Sloveniji te su u sva tri navrata upisali pobjedu. Momčad Gonzala Garcije svladala je Škendiju iz Sjeverne Makedonije, LNZ iz Ukrajine te na koncu slovenskog prvaka Celje.
Žilinu vodi slovački stručnjak Pavol Stano, a njegova je momčad prošlu sezonu završila na četvrtom mjestu prvenstvene tablice. U okviru su priprema za novu sezonu odigrali četiri susreta u kojima su upisali tri remija i jedan poraz.
Bit će ovo drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova su dva kluba igrala 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.
Uzvratni susret u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom od 20:30.
Kako izgleda posljednji trening Žiline na Poljudu, donosimo u nastavku.