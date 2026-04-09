Evo kada stižu rješenja i prve isplate povrata poreza

Prošle godine pravo na povrat poreza ostvarilo je više od 840 tisuća poreznih obveznika, a u Poreznoj upravi očekuju da će slično biti i ove godine. Lani je država vratila ukupno više od 405 milijuna eura preplaćenog poreza na dohodak.

Porezna uprava s izdavanjem privremenih poreznih rješenja počinje u travnju, a prva će biti dostupna u sustavu e-Građani. Građani ih mogu vidjeti i prije nego što im stignu u pretinac pristigle pošte. Naime, mogu se prijaviti u sustav, ući u uslugu e-Porezna i potražiti rubriku Knjigovodstvena kartica (ili Pregled stanja na porezno-knjigovodstvenoj kartici).

Ako vidite iznos s predznakom minus (primjerice, - 200 eura) to je iznos koji vam je Porezna priznala kao povrat. Čim se taj iznos pojavi, znači da je rješenje praktički doneseno.

Papirnata rješenja o povratu poreza stižu na adrese kasnije, često tek u svibnju.

Zakonski rok do kojeg Porezna uprava mora dostaviti privremena rješenja je 30. lipnja. Ako se ne slažete s izračunom u rješenju, rok za podnošenje prigovora je do 30. lipnja tekuće godine (ili 30 dana od primitka rješenja).

Prve isplate povrata poreza idu početkom svibnja, a provode se postupno, prema redoslijedu izdavanja poreznih rješenja. Velika većina povrata, više od 90 posto, obično se izvrši do kraja svibnja.

Manji dio isplata, obično kompliciranije prijave ili one po rješenjima prigovora, isplaćuje se tijekom lipnja i srpnja, piše Dnevnik.hr.