Evo kada je Državni inspektorat dobio prijavu o otpadu u Gospiću: 'Stigla je iz Ministarstva'

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) je znala za opasni otpad još od 2022. godine. Taj je podatak iznio predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić nakon današnje sjednice na koju se zbog tajnosti ušlo bez mobitela.

Poslali smo upit i nadležnim institucijama koje su na informacije tajne službe morale reagirat i sada donosimo odgovore do kojih je uspjela doći, piše Net.hr.

Izjava o tajnosti i mobilni uređaji - izvan saborske prostorije. Pod tim se mjerama razgovaralo o temi ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnici SOA-e nisu bili na sjednici, već su poslali pisano izvješće. "Ono što su naveli u izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine s počecima nečega što je bio početak začetka događaja u Gospiću. Navod je da je SOA imala izvor", istaknuo je Ostojić.

Odgovor Državnog inspektorata

I iz DORH-a je na odbor stigao dopis u kojem su naveli da je riječ o nejavnoj istrazi dok čelnici Državnog inspektorata i Carinske uprave pred kamere nisu stali.

"Ne znamo točne datume, u tome ovisi ako je to bilo početkom 2022., a reagirali su 2023., onda bismo mogli govoriti o propustima, ali svejedno ostaje činjenica da se po pitanju pravovremene reakcije na otpad nije učinilo ništa", ocjenjuje kriminalist Željko Cvrtila.

Poslali smo i dodatni upit SOA-i, ali i uredu predsjednika države i Vlade, kao i MUP-u i Državnom inspektoratu s upitom tko ih je i kada informirao o slučaju Gospić. Odgovorili su nam iz Državnog inspektorata.

"Državni inspektorat prvu prijavu vezano za deponiranje otpada na lokaciji u Gospiću zaprimio je dana 21. lipnja 2023. od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, koje je prethodno zaprimilo anonimnu prijavu", istaknuo je Inspektorat.

Cijela je priča oko Gospića dospjela u javnost još u veljači 2025. kada je uhićen bračni par Šincek koje se tereti za nezakonito zbrinjavanje opasnog otpada. Istraga je, potvrdio je DORH, krenula dvije godine ranije - kada i prvi nadzor inspektorata.