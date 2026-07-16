Evo kada i s kim Hajduk igra iduću europsku utakmicu

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli su u prvom kolu bili bolji od slovačke Žiline te će europski put nastaviti protiv ciparskog Pafosa.

Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu slavio rezultatom 2:0, dok je uzvrat u Slovačkoj završio rezultatom 2:1 za slovačku momčad. Splićani su tako s ukupnih 3:2 prošli u sljedeću fazu natjecanja.

Prva utakmica igra se na Poljudu

Prvi susret Hajduka i Pafosa igrat će se u četvrtak, 23. srpnja, na Poljudu. Bijeli će tako pred svojim navijačima pokušati ostvariti što bolji rezultat uoči gostovanja na Cipru.

Točna satnica utakmice zasad nije službeno objavljena.

Uzvrat na Cipru

Uzvratna utakmica na rasporedu je tjedan dana poslije, u četvrtak, 30. srpnja, kada će Pafos ugostiti Hajduk na Cipru. UEFA je ždrijebom odredila da pobjednik dvoboja Hajduka i Žiline u drugom kolu igra upravo protiv ciparskog predstavnika.

Hajduk je uspješno preskočio prvu europsku prepreku, a sada ga protiv Pafosa očekuje novi i zahtjevniji izazov u borbi za nastavak natjecanja u Europskoj ligi.