Evo kada će Bijeli doznati protivnike u Konferencijskoj ligi

Hajduk je uspio! Nakon punih 16 godina čekanja Bijeli će ponovno igrati glavnu fazu jednog europskog natjecanja. Momčad Gonzala Garcije u dramatičnom uzvratu play-offa Konferencijske lige u Poljskoj svladala je Raków s 3:2 nakon produžetaka i izborila plasman u ligašku fazu natjecanja.

Prva utakmica na Poljudu završila je rezultatom 2:2, pa je odluka o putniku u Konferencijsku ligu pala u Częstochowi. Nakon nove velike drame Hajduk je slavio 3:2 i ukupnim rezultatom 5:4 prošao dalje. A počelo je na najbolji mogući način. Već u prvoj minuti Ron Raci pogodio je za vodstvo Hajduka i utišao domaće tribine.

Raków se vratio u 61. minuti. Diaby-Fadiga bio je precizan s bijele točke za 1:1, no Hajduk je samo pet minuta poslije ponovno poveo. U 66. minuti mrežu domaćina zatresao je Michele Šego i približio Bijele dugo sanjanoj europskoj jeseni.

Novi šok u završnici, pa Pukštas za povijest

Drama, međutim, nije mogla izostati. U 88. minuti Mahir Emreli zabio je za 2:2 i utakmicu odveo u produžetke. Hajduk je još jednom bio prisiljen tražiti put prema pobjedi. A onda je stigla 94. minuta i trenutak koji će se dugo pamtiti među navijačima Hajduka. Rokas Pukštas najbolje se snašao pred vratima Rakówa i pogodio za 3:2. Bijeli su ovoga puta sačuvali prednost i nakon posljednjeg sučevog zvižduka moglo je početi veliko slavlje.

Europa nakon 16 godina

Hajduku će ovo biti prvi nastup u glavnoj fazi europskog natjecanja nakon 16 godina. Posljednji put Bijeli su to ostvarili u sezoni 2010./11., kada su igrali skupinu Europske lige. Tada su im protivnici bili Zenit iz Sankt Peterburga, Anderlecht i atenski AEK. Dugo čekanje sada je završeno. Generacija Gonzala Garcije uspjela je ostvariti ono što brojnim Hajdukovim momčadima prethodnih godina nije pošlo za rukom.

Poljud ponovno čeka europske utakmice u glavnoj fazi natjecanja.

Kada je ždrijeb Konferencijske lige?

Hajduk neće dugo čekati na imena svojih europskih suparnika. Ždrijeb ligaške faze Konferencijske lige održat će se već u petak, 28. kolovoza, od 13 sati u Monacu, u sklopu zajedničke ceremonije ždrijeba Europa lige i Konferencijske lige.

U ligaškoj fazi Konferencijske lige sudjeluje 36 klubova, a Hajduk će odigrati šest utakmica protiv šest različitih protivnika. Prvo kolo ligaške faze na rasporedu je 15. listopada, a posljednje 17. prosinca.