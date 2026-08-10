Evo kada bi mogla krenuti 10,5 milijuna eura vrijedno uređenje ceste od magistrale preko Žrnovnice do Tugara

Projekt vrijedan 10,5 milijuna eura, kojim bi se trebala povećati sigurnost i kvaliteta prometovanja na važnoj cestovnoj poveznici između Splita i Omiša, uskoro ulazi u novu fazu. Riječ je o rekonstrukciji i modernizaciji približno pet kilometara županijske ceste ŽC 6142 na području Podstrane, Žrnovnice i Tugara.

Kako doznaje portal Dalmacija Danas, prethodno savjetovanje završava u ponedjeljak, 10. kolovoza nakon čega se očekuje raspisivanje javne nabave za odabir izvođača. Natječaj bi mogao biti objavljen već sutra, odnosno tijekom sljedećih nekoliko dana.

Važno je naglasiti, kako doznajemo, da to još ne znači i skori početak radova. Nakon objave natječaja slijedi postupak javne nabave, a prema trenutačnim procjenama mogao bi biti završen do sredine rujna.

Nakon toga slijedi pregled i ocjena pristiglih ponuda. Ako bude žalbi, prema našim saznanjima, cijeli se postupak može dodatno produljiti. U slučaju da sve prođe prema planu, odabir izvođača očekuje se tijekom listopada.

Podsjetimo, riječ je o projektu obnove približno pet kilometara županijske ceste ŽC 6142 na području Podstrane, Žrnovnice i Tugara. Cilj je postojeću prometnicu učiniti sigurnijom i funkcionalnijom te poboljšati povezanost ovog područja s Omišem. Planirana je obnova kolnika, izgradnja nogostupa, javne rasvjete i kanalizacijske mreže, kao i 14 novih autobusnih ugibališta.

Posebni zahvati predviđeni su na prometno opterećenim raskrižjima. Među njima su raskrižje kod pošte u Tugarama te raskrižje prema Naklicama, gdje je planirana posebna prometna traka za lijeve skretače.

Rekonstrukcija i modernizacija ceste ŽC6142 trebala bi doprinijeti kvalitetnijem prometnom povezivanju Podstrane, Žrnovnice i Tugara, ali i šireg područja Splita i Omiša. Očekuje se da će zahvat imati i širi prometni učinak, osobito u kontekstu smanjenja opterećenja na Jadranskoj magistrali.

Predviđeni rok za izvođenje radova je dvije godine.

Ako sve bude teklo prema trenutačnom planu, izvođač bi mogao biti poznat tijekom listopada, čime bi se otvorio put realizaciji projekta vrijednog 10,5 milijuna eura.