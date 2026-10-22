Evo gdje pratiti Bijele u novoj europskoj utakmici

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Thuna na "Visana stadionu" u švicarskom Thunu.

U drugoj utakmici ligaške faze Bijeli će odmjeriti snage s aktualnim prvakom Švicarske nakon što su u prvom susretu prošlog četvrtka na Poljudu s 2:1 svladali nizozemski Ajax te upisali prva tri boda u natjecanju.

Thun vodi švicarski stručnjak, 48-godišnji Gian-Luca Privitelli. U prvenstvu trenutačno drže devetu poziciju s 10 osvojenih bodova nakon 10 kola, a posljednju utakmicu odigrali su u nedjelju kada su u švicarskom Kupu nakon jedanaesteraca pobijedili Schaffhausen. Utakmice igraju na već spomenutom "Visana stadionu" čiji kapacitet iznosi 10 tisuća gledatelja, a susreti se igraju na umjetnom travnjaku.

Hajduk u ovu utakmicu ulazni nakon sjajnog tjedna u kojem je upisao tri važne pobjede. Najprije protiv Dinama u derbiju na Poljudu (2:1), zatim protiv Ajaxa u Konferencijskoj ligi (2:1) te je na koncu u nedjelju svladao Varaždin u prvenstvenoj utakmici na Poljudu (1:0).

Sudačka postava za ovu utakmicu stiže iz Engleske. Glavni je sudac Jarred Gillett pomagat će mu Neil Davies i Nick Greenhalgh, a četvrti je sudac Farai Hallam. VAR je sudac Peter Bankes, a asistent VAR suca James Bell.

Izravni prijenos Hajdukove utakmice bit će na kanalu Hajduk Digital TV-a te na Areni Sport 2.