Evo gdje možete gledati utakmicu Hajduka

Hajduk danas s početkom u 20:30 sati igra protiv Žiline u Slovačkoj uzvratnu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

"Pred nama je zahtjevna utakmica, igrali smo dobro u prvom susretu, a isto želimo ponoviti u uzvratu. Vodimo s 2:0, ali povijest nam pokazuje da nam to nekada nije bilo dovoljno, stoga moramo pristupiti ovoj utakmici na pravi način. Moramo biti agresivni, ući na pravi način jer se puno stvari može dogoditi u 90 minuta. Igrat ćemo kao da je prva utakmica završila rezultatom 0:0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške", ovako je susret najavio trener Gonzalo Garcia.

Prednost u poljudskom susretu Hajduk je ostvario sjajnim golovima Roka Brajkovića i Dalissona, a naša momčad uz to je imala još niz jako dobrih prilika za uvjerljiviju pobjedu.

Momčad je u Žilinu stigla u srijedu poslijepodne, a predvečer je odradila trening na glavnom travnjaku stadiona u Žilini gdje će danas imati i snažnu podršku 1500 navijača koji stižu u Slovačku.

U odnosu na prvi dvoboj trener Garcia može računati na Bambu koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koji je dobio u prošloj sezoni.

Sudačka postava za uzvratni susret dolazi iz Rumunjske. Glavni sudac je Horatiu Fesnic, pomagat će mu Valentin Avram i Alexandru Corb, a četvrti sudac je Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, a njegov asistent Iulian Dima.

Utakmicu Hajduka možete gledati na TV platformi Hajduka iz Splita, a to je HDTV.

