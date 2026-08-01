Evo čemu služi bodljikava strana ribeža

Standardni četverostrani ribež već desetljećima ima svoje mjesto u gotovo svakoj kuhinji, no nevjerojatno je koliko nas zapravo ignorira njegove pune potencijale. I dok je strana s najvećim rupama obično prva opcija kada nam treba sir za pizzu ili jabuka za kolač, jedna se strana uporno zanemaruje. Riječ je o onoj najomraženijoj, 'bodljikavoj' strani s najsitnijim rupicama za koju mnogi tvrde da im služi samo za grebanje zglobova tijekom pranja. No, kada su brojni kulinarski stručnjaci konačno objasnili njezinu pravu namjenu, mnogi su priznali da su cijeli život griješili, piše tportal.

Zaboravite na ideju da je ta 'zloglasna' bodljikava strana potpuno beskorisna. Kako su objasnili stručnjaci, njezina primarna svrha je pretvaranje tvrdih namirnica u najfiniju prašinu i pastu. Ako ste se ikada mučili sa sjeckanjem češnjaka, svježeg đumbira ili muškatnog oraščića, upravo je ta strana vaš najbolji saveznik.

Također, idealna je i za ekstremno tvrde sireve poput parmezana koje će u samo nekoliko poteza pretvoriti u pahuljasti, sitni prah kakav inače kupujemo u vrećicama. Zanimljiv je i detalj da na toj strani namirnice ne ispadaju u unutrašnjost ribeža, već se zadržavaju s vanjske strane, što znatno olakšava njihovo prikupljanje.

Kako ga pravilno očistiti?

Jedan od glavnih razloga zašto ljudi izbjegavaju četvrtu stranu svakako je i zahtjevno pranje. Zato stručnjaci savjetuju mali trik: umjesto da ribež odmah krenete trljati klasičnom kuhinjskom spužvicom i uništite ju (zajedno s vlastitim noktima), pustite da se ribež nakon upotrebe malo osuši. Zatim jednostavno uzmite suhu četkicu za posuđe kojom ćete lako otresti ostatke hrane, pa ga tek onda isperite vodom i deterdžentom.

Što je s ostalim stranama?

Ako ste se pitali jeste li i kod ostalih strana propustili neku namjenu, evo malog podsjetnika. Najveće rupice, koje se najčešće i koriste, najbolje su za polutvrde sireve poput gaude te povrće za salate, kada želimo veće i konkretnije komade.

Srednje rupe idealne su za povrće namijenjeno za kolače (poput mrkve ili tikvica) i sireve koje želimo brzo otopiti (poput mozzarelle). Strana s jednom do tri vodoravne, široke linije, inače najnevidljivija od svih, služi pak za uredno rezanje povrća na tanke ploške – idealno za pripremu domaćeg čipsa ili tankih kolutića krastavca.