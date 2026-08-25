Evo Anne Dujić iz afere Nakaze: Na suđenju se glasno smijala, tipkala na mobitel...

Danas je na Općinskom sudu u Karlovcu počelo suđenje Anni Dujić, kćeri dugogodišnjeg HDZ-ovca i bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi "Nakaze". Dujić je optužena za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. godine. Na početku suđenja izjasnila se da nije kriva, a potom je svjedočila policajka koja ju je prijavila, prenosi Index.hr.

Dok je policajka pred sudom opisivala događaje zbog kojih je Dujić završila na optuženičkoj klupi, optužena je više puta reagirala na njezin iskaz. Tipkala je po mobitelu, smješkala se, kolutala očima, odmahivala i kimala glavom, a u jednom trenutku policajku je i prekinula. Sutkinja ju je opomenula.

Tipkala po mobitelu dok je policajka svjedočila

Tijekom ročišta Dujić je u sudnici koristila mobitel i tipkala po njemu. Sutkinja ju je zbog toga opomenula. Dok je policajka govorila o prvom susretu s Dujić tijekom požara, optužena je njezin iskaz pratila gestikulacijama, odmahivanjem i kimanjem glavom u znak negodovanja.

Policajka je pred sudom tvrdila da joj je Dujić tijekom požara automobilom prišla toliko blizu da joj se branik naslonio na koljena, nakon čega joj je, prema njezinu iskazu, opsovala majku, pokazala srednji prst i nastavila voziti.

Glasno se nasmijala na iskaz policajke

Policajka je opisala i kasniji susret s Dujić u shopping centru u Šibeniku. Rekla je da je kroz staklenu stijenu vidjela Dujić kako dolazi sa sinom te da joj je Dujić tada viknula: "Kučko." Dujić se na te riječi u sudnici glasno nasmijala i prekinula policajku, spominjući nadzorne kamere. Sutkinja ju je zaustavila i upozorila da ne prekida iskaz svjedokinje.

Policajka je tijekom svjedočenja rekla i da joj Dujić tiho dobacuje. Dujić se tada okrenula prema novinarima u sudnici i rekla da nije ništa dobacivala. Novinari su joj odgovorili da su dobacivanje čuli te da su vidjeli i da koristi mobitel.

Odvjetnik novinarima: "Jeste li vi špijuni?"

Nakon toga Dujić je burno reagirala, a u raspravu se uključio i njezin odvjetnik. Okrenuo se prema novinarima i upitao ih jesu li "špijuni". Do rasprave s novinarima tako je došlo nakon što su oni potvrdili da su čuli Dujićino dobacivanje policajki te primijetili da tijekom suđenja koristi mobitel.

Policajka: Bojala sam se za sebe i obitelj

Policajka je pred sudom rekla da se nakon incidenta osjećala ugroženo te da se bojala za sebe i svoju obitelj. "Osjećala sam se užasno. Imala sam tada jedno dijete u kući i bila trudna s drugim. Bojala sam se za sebe i svoju obitelj", rekla je.

Tvrdi i da su je policijski načelnik i njegov zamjenik odvraćali od prijavljivanja Dujić.

"Ja sam prilog RTL-a vidjela i pitala policijskog načelnika općine kako da je prijavim. Njegov pomoćnik odmahnuo je glavom, rekao da od toga nema ništa i da su oni cijeli život broj jedan u svemu, a radilo se o okrivljenoj Anni Dujić i njezinoj majci. Do tog trenutka nisam poznavala nikoga iz obitelji Dujić, to mi je bio prvi kontakt. Tada sam se osjećala ugroženom", kazala je policajka.

Odvjetnik Anne Dujić ustvrdio je da iskaz policajke nije istinit u odnosu na stvarne činjenice.

Dujić: Nisam kriva zato što to nisam napravila

Dujić se na početku suđenja izjasnila da se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Prva se odnosi na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, a druga na kazneno djelo prijetnje.

Na pitanje sutkinje zašto se ne smatra krivom odgovorila je: "Zato što to nisam napravila."

Prema optužnici, Dujić tijekom velikog požara kod Skradina nije postupila po naredbi policajke da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti prema njoj, zbog čega je policajka morala uzmaknuti kako bi izbjegla nalet.

Istoj je policajki kasnije, pred televizijskim kamerama, prema optužnici uputila niz uvreda i prijetnji. Snimka na kojoj su Anna Dujić i njezina majka Neda vatrogasce i policajce nazvale "nakazama" izazvala je velik interes javnosti i cijelom slučaju dala ime.

Šibensko državno odvjetništvo prvotno je odbacilo kaznenu prijavu policajke, no nakon nadzora DORH-a i odluke glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića predmet je prebačen u Karlovac. Karlovačko tužiteljstvo potom je otvorilo istragu i podiglo optužnicu, koju je Općinski sud u Karlovcu potvrdio u studenom prošle godine.

Današnje ročište je završeno, a suđenje se nastavlja 28. rujna u 12 sati. Tada bi trebala svjedočiti bivša novinarka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović.