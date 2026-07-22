Evakuirano 12 članova posade jedrilice nasukane u nevremenu na moru kod otoka Hvara

Dojava o pomorskoj nesreći u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je sinoć, 21. srpnja u 22.58 sati, o čemu je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Hvar (ILK Hvar), čiji službenici su odmah isplovili u spasilačku akciju.

Nasukanu jedrilicu sa dvanaest članova posade među kojima šestero djece (svi državljani Kraljevine Španjolske), službenici ILK Hvara ubrzo su pronašli na dojavljenoj poziciji te, nakon što su se uvjerili kako među posadom nema ozlijeđenih, sve ih evakuirali na spasilačku brodicu i prevezli u Hvar oko 23.30 sati, čime je ova akcija ujedno i okončana.

Dvotrupna jedrilica, dužine 12.8 metara, u vlasništvu domaće charter tvrtke ostavljena je na poziciji, gdje se, prema izjavi posade, nasukala uslijed nepovoljnih vremenskih prilika na moru.

Iz ILK Hvar vlasniku je naloženo izvršiti komercijalno odsukavanje i tegalj jedrilice, u koju svrhu je vlasnik jedrilice sinoć angažirao djelatnike tvrtke specijalizirane za pomoć plovilima i posadama na moru.

Jedrilica je odsukana i otegljena u Luku Hvar, gdje je osigurana na vezu do okončanja očevida o uzrocima ove pomorske nesreće. Na mjestu nasukanja nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.