Europski parlament u četvrtak je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojio rezoluciju povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara, kojom se odaje počast žrtvama, osuđuju ratni zločini i poziva Srbiju na otvaranje arhiva radi pronalaska osoba nestalih tijekom Domovinskog rata.

„Sjećanje na Vukovar ne pripada samo Hrvatskoj nego i Europi u cjelini te služi kao trajan podsjetnik da obrana mira, ljudskih prava i temeljnih europskih vrijednosti iziskuje stalnu budnost, žrtvu, političku hrabrost i dijalog”, stoji u usvojenoj rezoluciji.

Dokument su potpisali svi hrvatski eurozastupnici, kao i petero njihovih kolega iz Švedske, Njemačke, Španjolske, Austrije i Belgije.

Vukovarce u Strasbourgu dočekao pljesak

Glasanje su s balkona za posjetitelje pratili Vukovarci, članovi obitelji nestalih i ubijenih te bivši zatočenici logora, koji su u Strasbourg stigli na poziv hrvatskog eurozastupnika Karla Resslera.

Gotovo svi zastupnici pozdravili su ih pljeskom, u rijetkom trenutku jedinstva u Europskom parlamentu.

Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir dan ranije za Hinu je izjavila da rezolucija pruža „novu malu nadu” u rasvjetljavanje sudbine nestalih tijekom Domovinskog rata.

Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih osoba, od kojih se velik broj odnosi na područje Vukovara i Hrvatskog Podunavlja. Upravo je zato jedan od ključnih dijelova usvojenog dokumenta poziv Srbiji da otvori svoje arhive i pomogne u njihovom pronalasku.

Vukovar kao trajni podsjetnik Europi

U rezoluciji se ističe bogata multikulturna baština Vukovara, ali i razmjeri njegova razaranja tijekom gotovo tromjesečne opsade 1991. godine.

Dokument odaje počast svim žrtvama Vukovara, hrvatskim braniteljima, ranjenima i raseljenima, obiteljima poginulih i nestalih te civilnim žrtvama rata, neovisno o njihovu podrijetlu.

„Primjer Vukovara podsjeća na to da se obećanje 'nikad više', koje je nastalo nakon razaranja Drugog svjetskog rata i koje se nalazi u srži europskog projekta, nikada ne može uzeti zdravo za gotovo”, navodi se u rezoluciji.

Posebno se spominju zločini počinjeni na Ovčari, vukovarski Velepromet te zarobljenički logori pod upravom JNA na području Srbije.

U dokumentu se govori i o ulozi ultranacionalističke retorike tadašnjih srbijanskih vlasti i Slobodana Miloševića u poticanju etničkih napetosti i nasilja, kao i o konceptu Velike Srbije.

Istaknuti su i primjeri suočavanja s prošlošću, među kojima su isprika bivšeg srbijanskog predsjednika Borisa Tadića na Ovčari 2010. godine te mirna reintegracija istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.

Osuđeno veličanje ratnih zločinaca

Europski parlament usvojenom je rezolucijom osudio sve oblike poricanja, umanjivanja i veličanja ratnih zločina, uključujući javno slavljenje i rehabilitaciju pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca.

U tom se kontekstu u dokumentu spominje i odavanje počasti Ratku Mladiću, osuđenom za genocid.

Predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli naloženo je da rezoluciju proslijedi Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji te vladama i parlamentima država članica i zemalja zapadnog Balkana.

Liberali odustali od alternativne rezolucije

Uoči glasanja postojala su dva prijedloga rezolucije. Uz dokument koji su inicirali hrvatski eurozastupnici predvođeni Karlom Resslerom, liberali su predstavili alternativni prijedlog austrijskog zastupnika Helmuta Brandstättera.

Njegovu verziju podržalo je nekoliko nevladinih organizacija iz Hrvatske i zapadnog Balkana, među kojima su Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, REKOM mreža pomirenja i Udruga za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK).

Te su organizacije podršku obrazložile činjenicom da se alternativnim prijedlogom na otvaranje arhiva i rasvjetljavanje sudbine nestalih pozivaju sve države regije. S druge strane, hrvatski sugovornici u Strasbourgu taj su prijedlog protumačili kao pokušaj izjednačavanja odgovornosti i ublažavanja sadržaja rezolucije.

Nakon nekoliko izmjena prvotnog dokumenta liberali su odustali od alternativnog prijedloga, a Brandstätter se pridružio potpisnicima usvojene rezolucije.

U konačnu verziju dokumenta uvrštena je i poruka da obitelji nestalih svih nacionalnosti još uvijek čekaju odgovore, kao i isprika bivšeg srbijanskog predsjednika Borisa Tadića.