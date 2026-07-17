Europski istražitelji ušli u Autoceste FBiH: Predani im ugovori, aneksi i elektronička komunikacija

Istragom su obuhvaćeni projekti i postupci javne nabave na Koridoru Vc od 2018. do 2022. godine. Iz Autocesta FBiH tvrde da u potpunosti surađuju s istražiteljima te poručuju da nemaju što skrivati.

Službenici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, OLAF-a, proteklih su dana u sjedištu Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru prikupljali dokumentaciju povezanu s gradnjom autoceste na Koridoru Vc.

Kako su priopćile Autoceste FBiH, europskim istražiteljima predani su ugovori, aneksi ugovora, tehnička i financijska dokumentacija, elektronička komunikacija te im je omogućen pristup informacijskim sustavima poduzeća.

Istraga se odnosi na projekte i postupke javne nabave provedene prema međunarodnim procedurama u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Iz Autocesta FBiH odbacili su navode da su službenici OLAF-a iz njihovih prostorija odnosili prijenosna računala, diskove, pisače ili druge uređaje, ističući kako je riječ o medijskim špekulacijama.

– Autoceste FBiH od prvog trenutka pružaju potpunu, otvorenu i bezrezervnu suradnju OLAF-u – poručili su iz tog javnog poduzeća.

U istragu uključeni i europski tužitelji

Slučajem se, uz OLAF, bave Ured europskog javnog tužitelja, EPPO, domaća tužiteljstva i druge nadležne institucije. Autoceste FBiH očekuju da će istrage utvrditi sve činjenice i eventualnu odgovornost osoba uključenih u sporne postupke.

Aktualna uprava, na čijem je čelu Denis Lasić, naglašava da se istraživano razdoblje odnosi na vrijeme prije nego što je sadašnje vodstvo preuzelo upravljanje poduzećem 2023. godine.

Iz poduzeća su pozvali na poštovanje pretpostavke nedužnosti, navodeći kako će potpuna dokumentacija, međunarodne kontrole i odluke nadležnih institucija dati odgovore na pitanja koja su izazvala interes javnosti.

Zaustavljeno financiranje pojedinih dionica

Istraga je već imala posljedice za izgradnju autoceste. Europska investicijska banka ranije je obustavila financiranje pojedinih dionica Koridora Vc, među kojima je i približno 21 kilometar duga dionica u središnjoj Bosni, zbog čega su radovi bili zaustavljeni.

Gradnja se na drugim dijelovima Koridora Vc, uključujući dionice u Hercegovini, nastavlja.

Koridor Vc prometno povezuje Budimpeštu, Osijek, Sarajevo i luku Ploče. Važan je i za Hrvatsku jer povezuje Slavoniju i Jadran sa srednjom Europom te povećava prometni i gospodarski značaj luke Ploče.

Kroz Bosnu i Hercegovinu planirano je približno 340 kilometara autoceste na Koridoru Vc, a do kraja ožujka 2026. godine u promet je pušteno oko 148,5 kilometara.