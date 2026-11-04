Europska unija upozorava građane: Pripremite zalihe za 72 sata! Objavljene upute što svatko treba imati kod kuće

Europska komisija objavila je nove preporuke kojima želi ojačati spremnost stanovništva na moguće krizne situacije, od prirodnih katastrofa i velikih nestanaka električne energije do drugih izvanrednih događaja koji mogu poremetiti svakodnevni život. Prema službenoj objavi Europske komisije, predstavljenoj 3. studenoga, građane se potiče da u svojim domovima imaju dovoljno osnovnih potrepština za najmanje 72 sata.

Nove smjernice predstavljene su na Europskom forumu civilne zaštite, a predstavila ih je europska povjerenica za ravnopravnost, pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib. Naglasila je da spremnost građana može imati presudnu ulogu u prvim satima nakon izbijanja krize, kada su spasilačke i druge nadležne službe često pod velikim opterećenjem.

Što bi građani trebali imati kod kuće?

Europska komisija u pratećem dokumentu o samodostatnosti stanovništva tijekom 72 sata detaljnije objašnjava koje bi osnovne potrepštine kućanstva trebala osigurati kako bi mogla funkcionirati u slučaju ozbiljnih poremećaja u opskrbi. Među najvažnijim zalihama navode se pitka voda, hrana koja se može dugo čuvati na sobnoj temperaturi i koja ne zahtijeva kuhanje, osnovni lijekovi te pribor za prvu pomoć. Preporučuje se i osiguravanje higijenskih potrepština, alternativnih izvora rasvjete te mogućnosti grijanja ili hlađenja, ovisno o okolnostima. Posebna pozornost posvećena je komunikaciji. Građanima se savjetuje da imaju uređaje kojima mogu primati informacije i u slučaju prekida električne energije ili internetske veze, poput radijskih prijamnika na baterije. Korisne su i napunjene prijenosne baterije za mobitele.

Europska komisija preporučuje i određenu zalihu gotovine, uključujući novčanice manjih apoena i kovanice, jer bi tijekom ozbiljnijih poremećaja moglo doći do problema s elektroničkim plaćanjem. Uz kućne zalihe, preporučuje se pripremiti i torbu s nužnim stvarima koju je moguće brzo ponijeti u slučaju evakuacije. Građanima se savjetuje i izrada obiteljskog plana za hitne situacije, uključujući dogovor o načinima komunikacije ako mobilne mreže prestanu funkcionirati.

Prva 72 sata mogu biti presudna

Europska komisija objašnjava da su prva tri dana krizne situacije posebno osjetljivo razdoblje. U slučaju potresa, poplava, požara ili velikih prekida opskrbe električnom energijom i vodom, hitne službe mogu biti preopterećene, a pomoć ne mora odmah biti dostupna svima. Zbog toga se građane potiče na određenu razinu samostalnosti kako bi se raspoloživi resursi mogli usmjeriti prema osobama kojima je pomoć najpotrebnija. "Kad se dogodi katastrofa, prvi sati mogu biti presudni", poručila je Hadja Lahbib, ističući da svaki građanin treba znati kako zaštititi sebe i svoju obitelj te pomoći drugima.

Prema njezinim riječima, priprema za krizne situacije počinje u vlastitom domu, školama i lokalnim zajednicama.

Europska komisija pritom naglašava da priprema ne podrazumijeva samo stvaranje zaliha, nego i stjecanje osnovnih znanja, poput pružanja prve pomoći, snalaženja bez električne energije i pravilnog reagiranja u izvanrednim okolnostima. Nove europske smjernice obuhvaćaju četiri ključna područja: samodostatnost stanovništva tijekom najmanje 72 sata, obrazovanje o kriznim situacijama, uključivanje osoba s invaliditetom u planiranje pripravnosti te pravodobno informiranje građana o mogućim opasnostima. Europska komisija želi da se osnovna znanja o postupanju u izvanrednim okolnostima postupno uključuju u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje. Pritom se naglašava da takav pristup treba biti primjeren dječjoj dobi i ne smije izazivati nepotreban strah ili tjeskobu. Posebno se upozorava i na potrebe osoba s invaliditetom, kojima tijekom kriznih situacija mogu biti potrebni dodatni lijekovi, medicinska pomagala, rezervni izvori energije ili posebni načini komunikacije.

Europska unija uvodi i Dan pripravnosti

Uz nove smjernice, Europska komisija najavila je prijedlog uspostave Europskog dana pripravnosti, koji bi se obilježavao 23. listopada svake godine, počevši od 2027. Datum je odabran jer se na taj dan obilježava godišnjica uspostave Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, osnovanog 2001. godine.

Cilj je dodatno educirati stanovništvo i potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u pripremama za moguće izvanredne događaje. Važno je naglasiti da nove smjernice nisu obvezujuće i ne predstavljaju najavu neposredne opasnosti, nego dio šire europske strategije jačanja otpornosti na različite krize.