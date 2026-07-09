Europska noć na Poljudu: Hajduk pobijedio Žilinu

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom u 20:30.

Prvi su zaprijetili gosti u 4. minuti kada je Faško pucao s 20-ak metara, no nije pogodio okvir gola. Tri minute kasnije Melnjak je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu, ali brži je bio branič Žiline koji je odbio loptu u korner iz kojeg Bijeli nisu konkretnije zaprijetili. U 9. je minuti Hranica pobjegao Bijelima i pucao iskosa, no srećom po Splićane, pokraj vratnice. Tri minute kasnije ubacio je Pukštas, no Kaša je spriječio daljnju opasnost.

U 16. je minuti Melnjak pokušao iskosa, na odbijenoj je bio Šego, no njegov je obećavajući pokušaj zaustavio Narimanidze. Minutu potom Melnjak je nakon kornera tražio Šegu, no domaćini su obili u korner. U 22. je minuti Hajduk poveo: Brajković se odlučio na hrabri potez i s desne strane iskosa pucao lijevom pogodivši rašlje za 1:0. Dvije minute kasnije Marešić je nevjerojatno pogriješio, a to je moglo Bijele koštati pogotka: dodao je prema Siliću ni ne gledavši gdje je, srećom, lopta je otišla pokraj vratnice. U 29. su minuti Šego i Pajaziti dobro kombinirali, no Pajaziti nije uspio proći vratara Žiline, otišlo je izvan okvira gola.

U 34. je minuti Brajković je izvrsno prebacio do Šege koji se nije najbolje snašao ispred Badžgoňa. Četiri minute kasnije Žilina je krenula u kontru, no Faško nije ozbiljnije zaprijetio Siliću. U 44. je minuti Pukštas izborio slobodni udarac, lopta je došla do Hrgovića koji je pokušao iskosa, no obranili su se gosti.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo nikakve prilike pa su Bijeli na poluvrijeme otišli s golom prednosti.

U drugom je poluvremenu prvi zaprijetio Hajduk preko Šege koji je pucao preko gola. U 49. je minuti Hajduk udvostručio prednost: De Almeida namjestio se na lijevu nogu i silovito opalio te zatresao mrežu za 2:0 upisavši ujedno i prvijenac u bijelom dresu. Sedam minuta nakon Šego je dodao De Almeidi koji je tražio Melnjaka, no obranili su se gosti.

U 63. su minuti mijenjali gosti: Faška, Kóšu i Kašu zamijenili su Iľko, Florea i Minárik. Minutu potom pokušao je Pajaziti, no pucao je preko gola. U 67. je minuti Šego pucao silovito s 20 metara, pokraj gola. Pet minuta potom Káčera je zamijenio Adang. U 73. je minuti Melnjak ispraćen ovacijama, u igru je ušao Huram.

U 75. je minuti Roginić bio u situaciji 1 na 1, ali Silić je obranio. Minutu nakon Brajković je ostao ležati na travnjaku, intervenirala je liječnička ekipa, a onda je i nastavio s igrom. U 78. je minuti Šego požutio zbog prekršaja. Minutu je nakon De Almeina dobio pljesak Poljuda nakon što ga je zamijenio Del Moral, a Hodak je zamijenio Brajkovića. U 81. su minuti pokušali gosti s ubačajem, no Bijeli su se obranili. Dvije je minute potom Hranicu zamijenio Ďatko, a netom prije toga, Hrgović je dobio žuti karton. U 86. je minuti Livaja zamijenio Šegu.

Do kraja utakmice nije bilo većih prilika pa će Bijeli u Slovačku otputovati s dva gola prednosti.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, De Almeida, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Livaja, Raçi, Brruti, Del Moral, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Žaper

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - Faško, Kóša - Roginić

Klupa: Tarcsi, Šipoš, Okál, Adang, Baleja, Florea, Iľko, Minárik, Ďatko, Prokop