Europska komisija traži zamjenu za Microsoft Teams. Dužnosnici: "Apsolutno sr*nje"

Europska komisija uvela je alternativu Microsoft Teamsu, no dužnosnici koji je koriste nisu oduševljeni. Jedan od njih opisao je novi alat kao "apsolutno sr*nje".

Komisija je tijekom ljeta uvela Element Pro kao „suverenu rezervu za Teams“, navodi se u internoj obavijesti zaposlenicima u koju je POLITICO imao uvid. Platforma bi trebala služiti kao rezervno rješenje za komunikaciju unutar Komisije u slučaju da Teams, čije je sjedište u SAD-u, postane nedostupan.

Iako Teams i dalje ostaje glavni komunikacijski alat Komisije, Element Pro je „interno rezervno rješenje koje pomaže osigurati kontinuitet poslovanja“ u slučaju „poremećaja“, navodi se u obavijesti.

No troje dužnosnika dovelo je u pitanje zašto je Komisiji uopće potreban novi sustav, kao i funkcionira li dovoljno dobro da bi doista mogao poslužiti kao zamjena.

„Ne razumijem koja je ovdje dodana vrijednost“, napisao je jedan dužnosnik na internom komunikacijskom kanalu zaposlenika, u koji je POLITICO imao uvid. Drugi je alat opisao kao „apsolutno sr*nje“.

"SAD bi odmah pobijedio u ratu"

Treći dužnosnik rekao je da bi, sudeći prema tome koliko Element Pro dobro funkcionira u usporedbi s Teamsom, SAD „odmah pobijedio u ratu“ kada bi ikada odlučio isključiti svoju tehnologiju.

Uvođenje novog sustava dolazi u trenutku kada Komisija nastoji smanjiti ovisnost o američkoj tehnologiji u sklopu šireg nastojanja za jačanjem europske „digitalne suverenosti“.

„Posljednjih mjeseci digitalna suverenost postaje sve važnija“, poručila je Komisija zaposlenicima u obavijesti iz srpnja. „U praksi to znači imati veću kontrolu nad našim podacima i sustavima kako bismo mogli smanjiti rizike i, gdje god je to moguće, ograničiti poremećaje u našem radu.“

Komisija sustav Element smješta na vlastitoj infrastrukturi umjesto da se oslanja na Microsoftov oblak. Time institucija dobiva veću kontrolu nad svojim komunikacijskim podacima i sustavima.

„To nije slučaj s Teamsom, gdje imamo samo jamstvo da Microslop neće zavirivati unutra“, napisao je četvrti dužnosnik u internoj komunikaciji u koju je POLITICO imao uvid, očito podrugljivo nazivajući Microsoft „Microslopom“.

Britanska tvrtka

Element je britanska tvrtka čiji softver koriste vlade i organizacije javnog sektora diljem Europe. Aplikacija funkcionira slično Teamsu te zaposlenicima omogućuje „audio i videopozive s kolegama iz Komisije, slanje i primanje datoteka te stvaranje posebnih 'soba' za projekte i razgovore, slično razgovorima i kanalima u M365 Teamsu“, navodi se u obavijesti Komisije.

Komisija nije jedina koja pokušava smanjiti ovisnost o američkoj tehnologiji. Francuska je ranije ove godine objavila da će milijuni državnih službenika do 2027. prestati koristiti američke alate za videokonferencije, uključujući Microsoft Teams i Zoom, te prijeći na domaću alternativu. Austrijska vojska također je prošle godine zamijenila Microsoft Office LibreOfficeom, koji se razvija u Njemačkoj.

Izvršni direktor Elementa Matthew Hodgson rekao je za POLITICO, u razgovoru održanom putem Elementova softvera, da Komisija još uvijek testira sustav.

„Očito je da će biti nekih početnih problema“, rekao je, dodajući da će pri prelasku na novu aplikaciju uvijek postojati određena „kognitivna disonanca“, makar samo zato što su „gumbi“ na drugom mjestu. Istaknuo je i da Element Pro koriste Ujedinjeni narodi i NATO.

„Promjene su uvijek bolne, osobito kada se prelazi s programa koji se toliko koristi kao Teams“, rekao je. Dodao je da Element pruža podršku EU-u tijekom uvođenja sustava te da želi čuti sve povratne informacije, bile one pozitivne ili negativne.

Komisija je od Elementa zatražila da POLITICU ne otkriva određene pojedinosti o svojoj pretplati na softver, rekao je glasnogovornik tvrtke.