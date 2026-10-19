Europa vrije: Francuska broji 2.400 uhićenih, Milanu najavljuju vojsku, u Tirani gore sudovi. Što se događa?

Europa posljednjih dana pruža prizore koje je teško povezati sa slikom stabilnog i prosperitetnog kontinenta. U francuskim gradovima gore javne zgrade, razbijaju se izlozi i sukobljavaju prosvjednici s policijom. U Milanu, gospodarskom središtu Italije, trgovci zatvaraju poslovne prostore i uklanjaju robu iz izloga, dok vlada najavljuje angažiranje vojske. U Tirani su u samo nekoliko dana požari zahvatili pravosudne institucije, a nasilni sukobi nastavili su se i ovog ponedjeljka.

Istodobno, u Španjolskoj i Portugalu građani prosvjeduju zbog cijena stanovanja, a u brojnim europskim državama sve je izraženije nezadovoljstvo javnim uslugama i životnim troškovima. Nisu svi ti prosvjedi povezani niti imaju iste organizatore, ali zajedno otvaraju neugodno pitanje: gubi li dio europskih građana povjerenje u sposobnost politike da im osigura pristojnu i predvidljivu budućnost?

Francuska: Od pobune učenika do jednog od najtežih vikenda za Macrona

Najdramatičniji prizori proteklog vikenda dolazili su iz Francuske, gdje je tijekom masovnih prosvjeda i nereda uhićeno oko 2.400 ljudi. Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, samo u subotu, 17. listopada, na ulice je izašlo približno 550.000 prosvjednika, dok su organizatori govorili o oko 800.000 sudionika.

Početak aktualnog prosvjednog vala bio je znatno drukčiji od prizora zapaljenih automobila i opljačkanih trgovina. Francuski srednjoškolci još su tijekom rujna počeli prosvjedovati zbog nedostatka nastavnika, loših uvjeta u školama i nezadovoljstva sustavom upisa na sveučilišta. Postupno su im se pridružili sindikati, studenti i građani nezadovoljni rastom životnih troškova, cijenama goriva i smanjivanjem kvalitete javnih usluga.

U subotu se situacija dramatično zaoštrila. U Limogesu je požar teško oštetio povijesnu zgradu gradske vijećnice iz 19. stoljeća, pri čemu se urušio dio krova. Napadnuta je i gradska vijećnica u Marseilleu, a nasilje, pljačke i sukobi s policijom zabilježeni su u Parizu, Lyonu, Bordeauxu i drugim gradovima. Prema procjenama francuskih vlasti, oštećeno je ili opljačkano najmanje 3.000 poslovnih objekata.

Predsjednik Emmanuel Macron osudio je nasilje i najavio odgovornost počinitelja, ali se istodobno našao pod snažnim pritiskom zbog načina na koji su sigurnosne službe odgovorile na nerede. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez ponudio je ostavku, koju Macron nije prihvatio. Vlada premijera Sébastiena Lecornua odlučila je uvesti ograničene policijske satove u pojedinim gradovima. U dijelovima Pariza policijski sat ove je noći određen od 23 do 6 sati.

Ipak, najvažnije je razlikovati dvije stvarnosti istog vikenda. Stotine tisuća građana mirno su prosvjedovale zbog konkretnih društvenih problema, dok je manji dio sudionika izazivao nasilje, uništavao imovinu i pljačkao trgovine. Svođenje čitavog pokreta na nasilnike bilo bi jednako pogrešno kao i pokušaj opravdavanja razaranja socijalnim nezadovoljstvom.

Francuska već ima iskustva sa snažnim prosvjednim pokretima, posebno sa Žutim prslucima koji su se pojavili 2018. godine. Sada se ponovno pokazuje koliko se brzo nezadovoljstvo zbog pojedinačnih problema može pretvoriti u širu političku krizu. Za Macrona je posebno neugodno što se najnoviji sukobi događaju uoči predsjedničkih izbora 2027. godine.

Milano: Neredi u gospodarskom srcu Italije, vlada najavljuje 500 vojnika

Nemirna je i Italija. Tijekom vikenda prosvjedi zbog rasta životnih troškova i nezadovoljstva javnim uslugama prerasli su u nasilne sukobe u više gradova, a najdramatičnije scene zabilježene su u Milanu.

Prema izvještaju Reutersa od ponedjeljka, policija je tijekom nedjeljnih nereda u Milanu privela 271 mladu osobu. Od njih su 32 uhićene, uključujući 23 maloljetnika. Maskirane skupine sukobljavale su se s policijom, palile kontejnere, razbijale izloge i pljačkale trgovine u središtu grada. Među opljačkanim poslovnim prostorima bili su i objekti poznatih međunarodnih trgovačkih lanaca.

Zbog straha od novih incidenata dio trgovina u milanskom luksuznom trgovačkom području Via Montenapoleone u ponedjeljak je ranije zatvorio vrata i uklonio robu iz izloga. Talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini najavio je slanje dodatnih 500 vojnika radi zaštite Milana, a ta bi mjera trebala biti dio sigurnosnog paketa o kojem će odlučivati vlada.

Premijerka Giorgia Meloni osudila je nasilje i najavila odlučan odgovor države. Međutim, iza sigurnosne krize nalazi se i šire gospodarsko nezadovoljstvo. Pokret Italia in Piazza okuplja građane koji zahtijevaju bolje plaće, pristupačnije stanovanje, kvalitetnije zdravstvo i obrazovanje. Prema podacima koje prenosi Associated Press, talijanska inflacija u rujnu dosegnula je 4,2 posto, što dodatno pritišće kućne proračune.

Milano pritom predstavlja zanimljiv paradoks. Riječ je o jednom od najbogatijih i gospodarski najvažnijih europskih gradova, ali upravo u njemu vidljivo dolaze do izražaja suprotnosti između visokih cijena života i mogućnosti dijela stanovništva da ih prati.

Za talijansku vladu problem ima dvije dimenzije: mora zaštititi javni red i građane, ali istodobno odgovoriti na društveno nezadovoljstvo koje je bilo povod mirnim prosvjedima. Samo represivnim mjerama teško se mogu riješiti gospodarski problemi, kao što se ni gospodarskim nezadovoljstvom ne mogu opravdati nasilje i pljačka.

Albanija: Zapaljena dva suda, stotine ozlijeđenih, Rama odbija otići

Posebno zabrinjavajući događaji stižu iz Albanije, gdje su prosvjedi protiv vlade premijera Edija Rame tijekom posljednjih dana prerasli u ozbiljnu sigurnosnu i političku krizu.

U subotu, 17. listopada, požar je zahvatio dio Vrhovnog suda u Tirani, a dva dana kasnije, u ponedjeljak, 19. listopada, napadnut je i zapaljen prostor Žalbenog suda. Prema izvještaju španjolske agencije EFE, maskirani napadači razbili su stakla, prodrli u zgradu i podmetnuli požar. Albanski mediji objavili su snimke uništene unutrašnjosti pravosudne institucije.

Brojke pokazuju razmjere krize. Prema podacima albanskog Ministarstva zdravstva koje je 19. listopada prenio EFE, tijekom prvih šest dana sukoba ozlijeđene su 303 osobe, među kojima 190 policajaca. Privedeno je više od 240 prosvjednika, a kaznene istrage obuhvaćaju još stotine osoba.



Uzroci albanskih prosvjeda složeniji su nego što bi se moglo zaključiti samo iz snimaka sukoba. Posljednjih mjeseci u zemlji se razvijao pokret protiv kontroverznog turističkog projekta u ekološki osjetljivom području, povezanog s američkim poduzetnikom Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prosvjedima su se potom pridružili studenti nezadovoljni uvjetima na sveučilištima, visokim školarinama, korupcijom i općim stanjem u državi.

Prosvjednici zahtijevaju ostavku premijera, ali Rama odbacuje mogućnost povlačenja. Za dio nemira optužuje ekstremističke skupine i strane dezinformacijske mreže, uključujući one koje, prema njegovim tvrdnjama, djeluju iz Rusije i Irana. Takve optužbe, međutim, valja razlikovati od neovisno utvrđenih činjenica o organizatorima nasilja.

Albanija je kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, zbog čega najnoviji događaji imaju i šire političko značenje. Europska komisija osudila je napade na institucije i uništavanje imovine, ali istodobno naglasila važnost prava na mirno okupljanje te zakonitog i razmjernog postupanja sigurnosnih službi.

Albanski slučaj posebno je važan jer pokazuje kako se nezadovoljstvo korupcijom, obrazovanjem i odnosom vlasti prema javnim resursima može spojiti u snažan protuvladin pokret. Istodobno, napadi na sudove otvaraju zabrinjavajuće pitanje zaštite neovisnih državnih institucija, koje nisu isto što i aktualna vlada.

Španjolska i Portugal: Ne gore zgrade, ali raste bijes zbog stanovanja

Nisu svi europski prosvjedi praćeni nasiljem. U Španjolskoj je pitanje stanovanja postalo jedno od ključnih političkih problema, a masovno nezadovoljstvo dodatno je rasplamsao slučaj deložacije 87-godišnje žene iz Madrida.

Na madridskom trgu Puerta del Sol prosvjednici su podigli šatore, tražeći snažniju zaštitu najmoprimaca i mjere protiv sve skupljeg stanovanja. Slični prosvjedi održavaju se u Barceloni te portugalskim gradovima Lisabonu i Portu. U Španjolskoj je politički sukob oko stambenih mjera pridonio raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora.

Stanovanje je posebno osjetljivo pitanje za mlađe generacije. Čak i oni koji su zaposleni često se suočavaju s teškoćama pri samostalnom rješavanju stambenog pitanja. Kada troškovi stanarine ili otplate kredita zauzimaju sve veći dio prihoda, ekonomski rast i dobri pokazatelji zaposlenosti ne moraju značiti i osjećaj boljeg života.

Što povezuje sve te pobune? Europa se suočava s krizom očekivanja

Bilo bi pogrešno tvrditi da Europom upravlja jedan organizirani prosvjedni val ili da iza različitih događaja stoji ista politička skupina. Francuski srednjoškolac koji traži boljeg nastavnika, talijanski radnik nezadovoljan životnim troškovima, albanski student koji prosvjeduje zbog korupcije i španjolski podstanar koji ne može platiti stanarinu ne izlaze na ulicu iz identičnih razloga.

Međutim, njihove zahtjeve povezuje osjećaj da postojeći politički i gospodarski sustav ne ispunjava očekivanja koja su građanima godinama predstavljana kao temelj europskog modela života. Obrazovanje bi trebalo omogućiti napredovanje, rad osigurati pristojnu egzistenciju, a institucije pružiti osjećaj pravednosti i sigurnosti. Kada se ta očekivanja počnu urušavati, nezadovoljstvo može prijeći granice pojedinačnih političkih ili društvenih pitanja.

Posebno je važna uloga mladih. Mnogi od njih odrastaju u društvima koja su objektivno bogatija od većeg dijela svijeta, ali istodobno osjećaju nesigurnost zbog stanovanja, budućeg zaposlenja, troškova života i promjena koje donosi tehnološki razvoj. Upravo taj raskorak između mogućnosti društva i osobnih očekivanja može postati snažan izvor frustracije.

Društvene mreže dodatno ubrzavaju širenje informacija, prosvjednih poziva i dramatičnih snimaka. Prizori zapaljenih zgrada iz Pariza, Milana i Tirane u nekoliko minuta stižu do milijuna ljudi. No činjenica da se prosvjednici međusobno prate, ohrabruju ili preuzimaju određene metode ne znači da postoji jedinstveno središte koje koordinira nemire diljem Europe.



Istodobno se otvara prostor za političku radikalizaciju. Stranke koje naglašavaju sigurnost i javni red dobivaju priliku kritizirati neučinkovitost vlasti, dok političke opcije usmjerene na socijalne probleme upozoravaju na rast nejednakosti, skupoću i zanemarivanje javnih usluga. Opasnost nastaje kada politički sukobi postanu toliko oštri da se izgubi sposobnost razlikovanja legitimnog prosvjeda od kaznenih djela i stvarnih društvenih problema od političke propagande.

Je li ovo početak europske političke krize?

Za sada nema dovoljno dokaza da se svi navedeni događaji mogu promatrati kao početak jedinstvene europske pobune. Različite zemlje imaju različite institucije, gospodarske okolnosti i političke odnose, a većina građana koji prosvjeduju pritom ne sudjeluje u nasilju.

Ipak, bilo bi jednako pogrešno ove događaje promatrati kao niz izoliranih incidenata bez šireg značenja. Činjenica da u nekoliko europskih država gotovo istodobno izbijaju snažni prosvjedi zbog školstva, stanovanja, javnih usluga, korupcije i životnog standarda upućuje na probleme koje pojedine vlade očito ne uspijevaju dovoljno brzo ili uvjerljivo riješiti.

Za Hrvatsku, koja nije zahvaćena ovakvim valom nasilja, važna je upravo ta pouka. Pitanja priuštivog stanovanja, kvalitete javnih usluga, kupovne moći i povjerenja u institucije nisu nam nepoznata. Razlike među europskim državama velike su, ali nezadovoljstvo koje nastaje kada građani ne vide jasnu perspektivu svakako zaslužuje pozornost.

Europske demokracije ne ugrožava samo činjenica da ljudi izlaze na ulice. Mirni prosvjedi njihov su sastavni dio. Ozbiljnije upozorenje nastaje kada građani sve manje vjeruju da se problemi mogu riješiti kroz institucije, a nasilje počne potiskivati legitimne zahtjeve.

Zato pravo pitanje nakon dramatičnog listopadskog vikenda nije samo hoće li policija uspjeti zaustaviti nove nerede. Puno je važnije hoće li europske vlade uspjeti odgovoriti na probleme zbog kojih su stotine tisuća ljudi uopće odlučile izići na ulice.