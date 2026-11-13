Europa se ne može dogovoriti tko će pregovarati s Putinom

Europska unija želi sudjelovati u pregovorima o završetku rata u Ukrajini, ali njezini čelnici još nisu postigli dogovor o tome tko bi trebao zastupati zajedničke europske interese. Dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa intenzivira diplomatske aktivnosti, među članicama EU-a pojavljuju se različiti prijedlozi. U središtu rasprave su predsjednik Europskog vijeća António Costa, visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas te mogućnost da vodeću ulogu zadrže Francuska i Njemačka.

Tko će govoriti u ime Europe kada se bude odlučivalo o budućnosti Ukrajine? To pitanje sve više zaokuplja europske čelnike, koji u petak u Dublinu nastavljaju razgovore o ulozi Europske unije u mogućim mirovnim pregovorima.

Iako postoji široka suglasnost da Europa mora sudjelovati u odlukama koje se izravno tiču njezine sigurnosti, dogovor o zajedničkom predstavniku još nije postignut.

Među europskim državama oblikovalo se nekoliko različitih pristupa, a pitanje koje prvotno nije bilo u središtu dublinskog sastanka postupno je postalo jedna od njegovih najvažnijih tema.

Estonski premijer Kristen Michal čak se našalio da bi se o političkim nadmetanjima oko izbora europskog predstavnika mogla snimiti televizijska serija.

Zelenski upozorava: Europa mora biti za pregovaračkim stolom

Rasprava o europskom predstavniku dobila je dodatnu važnost nakon intenziviranja američkih diplomatskih aktivnosti usmjerenih prema mogućem sporazumu između Rusije i Ukrajine.

Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarali su u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom su stigli u Dublin kako bi ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom prenijeli američka stajališta.

Istodobno su predstavnici Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država održali dvodnevne razgovore u Abu Dhabiju, u kojima Europska unija uglavnom nije sudjelovala.

Takav razvoj događaja ponovno je otvorio pitanje koliko Europa može utjecati na odluke o završetku rata koji traje od ruske invazije punog opsega u veljači 2022. godine.

Zelenski je tijekom susreta s europskim i drugim svjetskim čelnicima upozorio da Moskva ne nastoji samo ostvariti ciljeve u Ukrajini nego i promijeniti sigurnosne odnose na europskom kontinentu.

Zbog toga smatra da europske države ne smiju ostati izvan pregovora koji će utjecati na njihovu buduću sigurnost.

António Costa ima podršku više europskih čelnika

Jedan od prijedloga o kojem se najviše razgovara jest da Europsku uniju u pregovorima predstavlja predsjednik Europskog vijeća António Costa.

Zagovornici takvog rješenja ističu da Costa već ima institucionalnu ulogu predstavljanja čelnika država članica na međunarodnoj razini.

Njegovo iskustvo na čelu portugalske vlade također se navodi kao prednost, kao i činjenica da bi nastupao u ime Europskog vijeća, a ne pojedine države.

Estonski premijer Kristen Michal javno je podržao takvu mogućnost, naglasivši da Costa odgovara državama članicama koje sudjeluju u radu Europskog vijeća.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je zatražila da se pitanje europskog predstavnika uvrsti na dnevni red, također je poručila da bi joj Costa bio prihvatljiv.

Potporu takvom rješenju iskazali su i čelnici Luksemburga i Poljske.

Sam Costa istaknuo je da Europsku uniju u međunarodnim odnosima predstavljaju njezine institucije, čime je dodatno otvorio prostor za raspravu o vlastitoj ulozi u pregovorima.

Kaja Kallas izaziva podijeljene reakcije: Jedni je podržavaju, drugi smatraju da bi otežala pregovore

Drugo ime koje se spominje jest Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku.

Bivša estonska premijerka poznata je po čvrstom stavu prema Rusiji, što među europskim diplomatima izaziva različite reakcije.

Dio njih smatra da bi upravo njezino iskustvo i dosljedan odnos prema Moskvi bili važni u pregovorima o europskoj sigurnosti.

Drugi upozoravaju da bi njezina reputacija mogla otežati komunikaciju s Kremljem.

Jedan europski diplomat njezin je mogući izbor opisao kao izrazito loše rješenje, dok drugi smatraju da Europska unija ne bi trebala birati predstavnika prema tome tko je prihvatljiv ruskom predsjedniku.

Michal je iznio mogućnost da Kallas bude zamjenica Coste u pregovorima.

Pritom je istaknuo da bi njihovi mandati, koji traju do 2029. godine, mogli osigurati kontinuitet u razgovorima, za razliku od nacionalnih čelnika čije se političke okolnosti mogu brže promijeniti.

Poručio je i da eventualno nezadovoljstvo Vladimira Putina takvim izborom ne bi trebalo biti presudno.

Francuska i Njemačka ne žele izgubiti utjecaj

Posebno osjetljivo pitanje jest položaj Francuske i Njemačke, koje već imaju važnu ulogu u diplomatskim razgovorima o Ukrajini.

Njemački kancelar Friedrich Merz dao je do znanja da ne vidi potrebu za napuštanjem postojećih pregovaračkih formata.

Podsjetio je na suradnju skupine E3, koju čine Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, te mogućnost nastavka razgovora uz sudjelovanje predstavnika Italije i Poljske.

Ni Francuska nema mnogo razloga odustati od svoje samostalne diplomatske uloge.

Kao stalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i nuklearna sila, Pariz raspolaže posebnim političkim i sigurnosnim utjecajem.

Francuski europarlamentarac Fabrice Leggeri izrazio je sumnju da bi Costa ili Kallas mogli u potpunosti predstavljati francuske interese.

S druge strane, zagovornici zajedničkog europskog predstavnika smatraju da nacionalni pregovarački formati i institucionalno predstavljanje EU-a ne moraju biti međusobno isključivi.

Estonski premijer Michal naglasio je da Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo mogu nastaviti vlastite diplomatske razgovore, ali da odluke koje se odnose na cijelu Europu zahtijevaju i zajednički europski pristup.

Hoće li Europa uspjeti postići dogovor?

Prema informacijama Politica, na sastanku u Dublinu ne očekuje se nužno formalno imenovanje posebnog europskog pregovarača.

Ipak, razgovori bi mogli pokazati postoji li dovoljno političke volje da države članice usuglase zajednički model predstavljanja.

Irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee najavila je da će o toj temi biti potrebno nastaviti detaljne razgovore.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, međutim, smatra da odluku ne treba odgađati.

Pozvao je europske čelnike da već tijekom studenoga odrede tko će predstavljati Europu u budućim pregovorima.