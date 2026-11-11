Europa priprema snažniji odgovor na požare i katastrofe: Evo što to znači za Dalmaciju

Europski parlament raspravljao je o jačanju europskog sustava civilne zaštite, a posebna pozornost posvećena je borbi protiv šumskih požara, prirodnim katastrofama i zdravstvenim krizama. Hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol istaknuo je kako je snažnija europska suradnja posebno važna za Hrvatsku, čija je obala svake godine izložena opasnosti od velikih požara.

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta održana je rasprava o jačanju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, sustava kojim se osigurava zajednički europski odgovor na prirodne katastrofe i druge izvanredne situacije.

U raspravi je sudjelovao i hrvatski zastupnik Tomislav Sokol, koordinator Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) u Odboru za javno zdravlje Europskog parlamenta (SANT), koji je naglasio važnost zajedničkog djelovanja država članica.

"Možemo računati na dodatne protupožarne zrakoplove"

Sokol je podsjetio da je europski mehanizam civilne zaštite od njegova uspostavljanja 2001. godine aktiviran više od 900 puta.

„Od uspostavljanja 2001., Mehanizam Unije za civilnu zaštitu aktiviran je više od 900 puta, što najbolje pokazuje njegovu važnost za sigurnost europskih građana. Za Hrvatsku je posebno važan u borbi protiv šumskih požara koji svake godine ugrožavaju našu obalu. Zahvaljujući europskoj suradnji možemo računati na dodatne protupožarne zrakoplove, opremu i stručnjake kada nacionalni kapaciteti nisu dovoljni”, istaknuo je Sokol.

Upravo su šumski požari jedan od izazova s kojima se Hrvatska, osobito njezin priobalni dio, suočava tijekom ljetnih mjeseci. Mogućnost korištenja zajedničkih europskih kapaciteta važna je u situacijama kada domaće snage i oprema nisu dovoljne za odgovor na velike požare.

Europska unija želi brže reagirati na katastrofe

Novim zakonodavnim prijedlogom predviđeno je dodatno jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, prije svega kroz ulaganja u prevenciju, razvoj sustava ranog upozoravanja te bolju koordinaciju odgovora na katastrofe.

Posebna novost odnosi se na snažnije povezivanje civilne zaštite sa zdravstvenom pripravnošću. Cilj je omogućiti učinkovitije djelovanje u slučaju budućih pandemija i drugih ozbiljnih zdravstvenih prijetnji.

Sokol je pritom podsjetio na iskustva pandemije koronavirusa, koja je pokazala koliko je važna koordinacija među državama članicama.

„Pandemija COVID-19 pokazala nam je koliko je važno zajedničko europsko djelovanje u zdravstvenim krizama. Zato jačamo kapacitete za pravodobnu nabavu i stvaranje zaliha ključnih medicinskih proizvoda te bolju koordinaciju među državama članicama. Naš je cilj da Europa bude spremna reagirati prije nego što kriza preraste u katastrofu”, poručio je hrvatski europarlamentarac.

„Ne smijemo čekati da katastrofa nastupi”

Sokol je naglasio i potrebu povećanja europskih ulaganja u civilnu zaštitu i zdravstvenu sigurnost, istaknuvši da su prevencija i pripravnost ključne za zaštitu ljudskih života.

Prema njegovim riječima, ulaganje u sustave koji mogu pravodobno prepoznati opasnosti i omogućiti brzu reakciju mora biti jedan od prioriteta europske suradnje.

„Ne smijemo čekati da katastrofa nastupi kako bismo počeli djelovati. Moramo ulagati u prevenciju, snažnije europske kapacitete i bržu reakciju. Za Hrvatsku to znači i veću sigurnost u slučaju prirodnih katastrofa i zdravstvenih kriza”, zaključio je Sokol.