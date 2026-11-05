Europa poručuje građanima da pripreme zalihe. Zašto se to radi?

Rat, razoran potres, poplava ili neka druga velika katastrofa. Scenariji su različiti, ali pitanje je isto: koliko je Hrvatska spremna za trenutak u kojem bi se svakodnevni život zaustavio, trgovine i ljekarne zatvorile, a pomoć ne bi mogla stići do svih?

Država ima robne zalihe vrijedne 93 milijuna eura, raspoređene na 357 tajnih lokacija. No pogled u službena izvješća Vlade otkriva zabrinjavajući detalj. Već dvije godine u njima se navodi da je lijekove, cjepiva, protuotrove, sanitetski i potrošni medicinski materijal potrebno držati u strateškim zalihama ali oni nisu evidentirani kao njihov dio. Bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić upozorava na ovisnost Hrvatske o uvozu.

- Lijekovi se u pravilu uvoze, naš Imunološki zavod, koji nam je bio jako važan, također je potrošen. Mi nemamo više Plivu. Mi u svemu ovisimo o drugima. I pitanje je hoće li taj netko u trenutku krize nama dati ono što nam treba - upozorava Kalinić u prilogu RTL-a Danas.

Postoji i druga mogućnost. Stručnjak za sigurnost Bono Marjanović smatra da problem možda nije isključivo u nedostatku lijekova, nego i u načinu na koji se zalihe evidentiraju.

- Više sam sklon vjerovati da se radi o administrativnom pribrajanju, odnosno brojanju tih stvari. Pitanje je jesu li na skladištu nadležnog ministarstva ili su medicinski materijal i potrepštine na skladištu četiri veledrogerije koje drže 90 posto toga u Hrvatskoj - objašnjava Marjanović za RTL.

Iz Ministarstva gospodarstva ne osporavaju da lijekova nema u strateškim robnim zalihama, ali poručuju da to ne ugrožava redovitu opskrbu građana. Tvrde da zdravstveni sustav raspolaže lijekovima, a da u kriznim situacijama postoje zakonski mehanizmi za njihovu žurnu nabavu. Na sličan način postupalo se tijekom pandemije i potresa. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe da nije važna samo količina nego i način čuvanja medicinskih proizvoda.

- Najvažnije je da su zalihe kao takve dostupne, da su dostupne na siguran način, a nije samo pitanje količine nego je pitanje njihova čuvanja - poručila je.

No dok se raspravlja o spremnosti države, Europska komisija šalje poruku da dio odgovornosti mora preuzeti i svaki građanin. Preporuka je jasna: svako kućanstvo trebalo bi imati dovoljno osnovnih potrepština za samostalno preživljavanje prvih 72 sata krize. Što to znači u praksi, provjerila je ekipa Dnevnika Nove TV. Odgovori građana pokazuju da većina o takvom scenariju nije ozbiljno razmišljala. Neki bi se oslonili na snalažljivost, drugi priznaju da nemaju ni osnovnu opremu.

- Lijekovi, kutija prve pomoći, švicarski nož, konzervirana hrana, neka doza sapuna, iako nema vode, neka se nađe - nabraja Vedran iz Splita. Zagrepčanka Sandra priznaje da bi njezino kućanstvo bilo tek djelomično spremno: „Svjetiljke i baterije baš i nemamo!” U Hrvatskom Crvenom križu upozoravaju da građani nisu samo promatrači nego važan dio sustava zaštite i spašavanja.

- Vrlo je bitno da podignemo svijest građana da su i oni dio sustava jer u svijetu ne postoji tako razvijen sustav zaštite i spašavanja koji može odgovoriti na velike krizne situacije i katastrofe - ističe Ivan Usmiani za Novu TV.

Preporučuje se pripremiti vodu za piće, nekvarljivu hranu, osobne lijekove, pribor za prvu pomoć, toplu odjeću, svjetiljku, baterije, radio, punjač, osobne dokumente i nešto gotovine. Važno je voditi računa i o rokovima trajanja namirnica te zalihe redovito obnavljati.

Prema preporuci Pavla Kalinića, odrasloj osobi potrebno je osigurati dvije do tri litre vode dnevno. Uz osnovne potrepštine, važno je znati pružiti prvu pomoć jer u velikim katastrofama hitne službe neće moći stići do svakoga. Instruktor preživljavanja Boris Stermotić zato zagovara pripremu, ali i mirnu glavu. Kaže da se od opreme za opstanak ne odvaja ni u svakodnevnom životu, a priprema i svoju obitelj.