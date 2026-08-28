Europa dobila najmlađeg kralja: Tko je 53-godišnji Haakon VIII.?

Norveška je dobila novog kralja. Nakon smrti kralja Haralda V., njegov 53-godišnji sin Haakon automatski je preuzeo prijestolje te će vladati kao kralj Haakon VIII. Njegova supruga Mette-Marit postala je kraljica, dok je njihova 22-godišnja kći Ingrid Alexandra sada prijestolonasljednica.

Kralj Harald V. preminuo je u petak, 28. kolovoza, u 6.35 sati u Sveučilišnoj bolnici Rikshospitalet u Oslu. Imao je 89 godina, a na norveškom prijestolju proveo je više od 35 godina.

Haakon je kraljem postao u trenutku očeve smrti. Norveška, za razliku od Velike Britanije, nema raskošnu ceremoniju krunidbe kojom započinje vladavina novog monarha.

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Vladat će kao Haakon VIII.

Na izvanrednoj sjednici Državnog vijeća u Kraljevskoj palači novi je monarh službeno izvijestio vladu o očevoj smrti i objavio koje će kraljevsko ime koristiti.

"Uzet ću ime Haakon VIII. i nastaviti s istim geslom koje su izabrali moj otac, djed i pradjed: 'Alt for Norge'", rekao je novi kralj. Geslo u prijevodu znači "Sve za Norvešku".

Haakon će 1. rujna pred norveškim parlamentom položiti prisegu na Ustav, kojom će se obvezati vladati u skladu s Ustavom i zakonima zemlje.

Tko je novi norveški kralj?

Haakon Magnus rođen je 20. srpnja 1973. godine. Školovao se u Norveškoj, služio u mornarici, studirao političke znanosti na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyju, a poslije i razvojne studije na London School of Economics. Poznat je i kao veliki zaljubljenik u surfanje.

Prijestolonasljednik je postao 1991., kada je njegov otac Harald V. postao kralj. Posljednjih godina Haakon je više puta obavljao dužnost regenta zbog zdravstvenih problema svojeg oca pa mu kraljevske dužnosti nisu nepoznanica.

Godine 2001. oženio se Mette-Marit Tjessem Høiby. Njihova je veza u početku izazvala veliku pozornost jer je Mette-Marit bila samohrana majka iz građanske obitelji. Zajedno imaju dvoje djece, Ingrid Alexandru i Sverrea Magnusa.

Ingrid Alexandra nova je prijestolonasljednica

Dolaskom Haakona na prijestolje njegova najstarija kći, 22-godišnja Ingrid Alexandra, dobila je titulu prijestolonasljednice i sada je prva u redu za norvešku krunu. Iza nje u nasljednom redu nalazi se njezin mlađi brat, princ Sverre Magnus.

Ako jednog dana naslijedi oca, Ingrid Alexandra trebala bi postati prva norveška kraljica koja samostalno vlada nakon srednjovjekovne kraljice Margrete I.

Četvrti kralj moderne neovisne Norveške

Haakon VIII. tek je četvrti norveški kralj otkako je zemlja 1905. raskinula uniju sa Švedskom i ponovno uspostavila samostalnu monarhiju. Njegov pradjed Haakon VII. tada je postao prvi kralj moderne neovisne Norveške. Nakon njega vladali su Olav V. i Harald V., a sada krunu preuzima Haakon VIII