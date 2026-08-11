Eurojackpot usrećio jednog Hrvata: Osvojio lijep iznos, evo gdje ide novac

U izvlačenju 64. kola igre Eurojackpot u utorak navečer osvojen je dobitak 5 u iznosu od 113.041,60 eura, a otišao je igraču iz Pitomače.

Dobitni brojevi u ovom kolu bili su 4, 11, 12, 16, 30 te dopunski brojevi 8 i 9. Igraču iz Pitomače dobitak je donijela kombinacija s pogođenih pet glavnih brojeva. Listić s pet odigranih kombinacija uplaćen je za 10 eura na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Gajevoj ulici 39 u Pitomači.

Jackpot raste na 17 milijuna eura

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 14. kolovoza, a glavni dobitak tada će iznositi 17 milijuna eura, piše Index.