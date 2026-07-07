Euforija mladih splitskih košarkaša: "Virujemo da će Hrvatska sve osvojit!"

Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavlja s pobjedama i dobrim igrama u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. A kraj dvorane KK Splita na kultnim Gripama se okupljaju i basketaju mladi splitski košarkaši.

Taj simpatični basketaški "tim snova" se slikao u majicama "HRVATSKA - SVJETSKI PRVACI 2027. I OLIMPIJSKI PRVACI 2028."

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Sretni zbog uspjeha ekipe izbornika Tomice Mijatovića su poslali podršku i vjeruju da će Hrvatska nastaviti s top rezultatima i odličnom pozitivnom atmosferom.

Od najdražih igrača su izdvojili Mavru, Šarića, Zubca, Hezonju dok je nekima i dalje Roko broj 1 iako se umirovio.

Gripe ih okupljaju na dobre baskete iako treniraju svugdje - Kk Split, Kk Adriatic, Solin Mislav, Omiš.. šta je vrlo pohvalno da se mladi u sve većem broju daju u sport i priko litnih praznika.

Uz košarku naravno prate i druge sportove, pa su čestitati i mladim zlatnim vaterpolistima. A u pripremi su i nove majice.

Nadamo se da će ova košarkaška vesela družina biti u pravu.