EU mijenja pravila na aerodromima: Milijuni putnika godinama koriste ovaj trik s koferima, a sada stiže zabrana

Omatanje kofera prozirnom termoskupljajućom folijom na zračnim lukama godinama je bilo jedno od najpopularnijih rješenja za zaštitu prtljage od ogrebotina, pucanja patentnih zatvarača i krađe. Međutim, toj praksi uskoro dolazi kraj jer Europska unija uvodi strogu regulaciju s ciljem drastičnog smanjenja plastičnog otpada.

Prema revidiranoj EU uredbi o ambalaži i ambalažnom otpadu, jednokratna plastična ambalaža u zračnim lukama – što izravno uključuje zaštitne folije za kofere i torbe – bit će stavljena izvan zakona. Primjena novih pravila uvodit će se postupno do 31. prosinca 2027. godine, dok je konačni cilj Bruxellesa potpuna i beziznimna zabrana koja stupa na snagu 1. siječnja 2030. godine (kada se zabranjuju i određene jednokratne plastične vrećice), piše Fenix magazin.

Pojedine europske zračne luke, poput one u Hannoveru, već su samoinicijativno zabranile omatanje prtljage folijom. Kao razloge navode ekološki teret i stvaranje tona plastičnog smeća, ali i ozbiljne tehničke poteškoće: folije se često gužvaju, odmotavaju i zaglavljuju u automatiziranim sustavima za sortiranje prtljage, a stvaraju probleme i pri slaganju torbi u zrakoplovima.

Putnicima se kao dugoročne i zakonski prihvatljive alternative preporučuju:

Višekratne elastične navlake od tkanine: Štite kofere od prljavštine i ogrebotina te se mogu prati i koristiti godinama.

Čvrsti sigurnosni pojasevi za prtljagu: Sprječavaju neželjeno otvaranje ili pucanje kofera pod pritiskom.

TSA lokoti s troznamenkastom šifrom: Sprječavaju otvaranje patentnog zatvarača, a carinskim službenicima omogućuju legalan pregled posebnim univerzalnim ključem bez oštećivanja brave ili kofera.