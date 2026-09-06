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EU mijenja pravila na aerodromima: Milijuni putnika godinama koriste ovaj trik s koferima, a sada stiže zabrana

Aerodromi ostaju bez poznate usluge

Omatanje kofera prozirnom termoskupljajućom folijom na zračnim lukama godinama je bilo jedno od najpopularnijih rješenja za zaštitu prtljage od ogrebotina, pucanja patentnih zatvarača i krađe. Međutim, toj praksi uskoro dolazi kraj jer Europska unija uvodi strogu regulaciju s ciljem drastičnog smanjenja plastičnog otpada.

Prema revidiranoj EU uredbi o ambalaži i ambalažnom otpadu, jednokratna plastična ambalaža u zračnim lukama – što izravno uključuje zaštitne folije za kofere i torbe – bit će stavljena izvan zakona. Primjena novih pravila uvodit će se postupno do 31. prosinca 2027. godine, dok je konačni cilj Bruxellesa potpuna i beziznimna zabrana koja stupa na snagu 1. siječnja 2030. godine (kada se zabranjuju i određene jednokratne plastične vrećice), piše Fenix magazin.

Pojedine europske zračne luke, poput one u Hannoveru, već su samoinicijativno zabranile omatanje prtljage folijom. Kao razloge navode ekološki teret i stvaranje tona plastičnog smeća, ali i ozbiljne tehničke poteškoće: folije se često gužvaju, odmotavaju i zaglavljuju u automatiziranim sustavima za sortiranje prtljage, a stvaraju probleme i pri slaganju torbi u zrakoplovima.

Putnicima se kao dugoročne i zakonski prihvatljive alternative preporučuju:

Višekratne elastične navlake od tkanine: Štite kofere od prljavštine i ogrebotina te se mogu prati i koristiti godinama.

Čvrsti sigurnosni pojasevi za prtljagu: Sprječavaju neželjeno otvaranje ili pucanje kofera pod pritiskom.

TSA lokoti s troznamenkastom šifrom: Sprječavaju otvaranje patentnog zatvarača, a carinskim službenicima omogućuju legalan pregled posebnim univerzalnim ključem bez oštećivanja brave ili kofera.

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