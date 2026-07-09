Etceteral na svjetioniku Sveti Petar u Makarskoj donosi spoj jazza, elektronike i video umjetnosti

Jedinstvena lokacija, more i suvremene audiovizualne prakse spojit će se u jedinstveno koncertno iskustvo u utorak, 14. srpnja, kada će na prostoru kod svjetionika Sveti Petar u Makarskoj, s početkom u 21 sat, nastupiti Etceteral, jedan od najzanimljivijih audiovizualnih sastava regionalne scene. Ulaz je slobodan. Ovo će ujedno biti prvi koncert održan na ovoj atraktivnoj makarskoj lokaciji, koja će publici ponuditi sasvim novo iskustvo praćenja glazbenog programa uz more.

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Etceteral spaja suvremeni jazz, elektroničku glazbu, snažne ritmove bubnjeva, saksofon i video koji nastaje u stvarnom vremenu tijekom izvedbe. Njihovi koncerti stvaraju posebnu atmosferu u kojoj se glazba i slika neprestano mijenjaju i nadopunjuju.

Grupa je osnovana u Ljubljani 2020. godine, a svojim zvukom istražuje spoj improvizacije i moderne tehnologije. Njihove izvedbe kreću se od energičnih ritmova do atmosferičnih, hipnotičkih trenutaka, stvarajući multimedijalno iskustvo.

U rujnu 2025. objavili su svoj treći album „Kimatika“ za ugledni label Glitterbeat Records, a njihov rad prepoznali su brojni međunarodni glazbeni mediji. Bandcamp ih je opisao kao „Kraftwerk koji ulazi u jazz bar“, dok ih MOJO ističe kao predstavnike „poliritmičkog futurističkog jazza“, a Uncut hvali njihov spoj saksofona, krautrock ritmova i modularne elektronike.

Dođite i otkrijte novu koncertnu lokaciju Makarske uz večer glazbe, ritma i vizualnog putovanja na svjetioniku Sveti Petar.