Estonac mjesecima živio u autu u Kaštelima: Nisam skitnica, bogat sam i volim Hrvatsku

Muškarac iz Estonije koji je mjesecima živio u autu kod zračne luke Split oslobođen je optužbe za skitnju, a sud pritom nije mogao dokazati da je prosjačio ili narušavao javni red.

Estonac star 38 godina stigao je u Split sredinom srpnja ove godine nakon što je, kako sam kaže, pobjegao iz Estonije. Privukli su ga more i sunce, a sa sobom je imao novac koji je potrošio nakon mjesec i pol. Svoj automobil parkirao je u blizini terminala zračne luke Sveti Jerolim u Kaštel Štafiliću, na mjestu gdje inače parkiraju taksisti.

"Vlada RH mi je dozvolila da parkiram tu", rekao je Estonac na ročištu. Ponekad bi prespavao u autu, ali tvrdi da nikada nije spavao u zgradi zračne luke. Higijenu je održavao na plažama gdje su tuševi, a na benzinskim postajama samo bi oprao kosu, piše Portal grada Kaštela.

"Iz bogate sam obitelji i trebao sam donirati veliki novac Hrvatskoj", objašnjavao je na sudu uz pomoć prevoditeljice.

Policija ga je više puta zatekla na prostoru zračne luke. U svojim službenim zabilješkama policajci bilježe da je bio čist i uredan te da se "ne doima da bi protekla dva mjeseca proveo spavajući u vozilu". Interijer auta opisali su kao "izuzetno uredan".

Estonac je tvrdio da u zračnu luku dolazi kako bi se našao s putnicima koji su mu trebali donijeti novac. Problem je bio što nije mogao podići novac sa svog bankovnog računa u Estoniji jer hrvatska banka ne posluje s tom bankom, a on nema OIB.

"Trenutno imam 20 eura kod sebe", rekao je na ročištu.

Tužiteljstvo ga je teretilo da je pet mjeseci prosjačio i spavao na području zračne luke. Međutim, sud je zaključio da za to nema dokaza. Nijedan policajac nije ga zatekao kako traži novac od putnika niti kako pokazuje znakove prosjačenja. U presudi donesenoj sredinom studenog stoji da se u njegovu ponašanju ne mogu prepoznati obilježja skitnje jer nije učestalo mijenjao mjesto boravka niti je lutao bez određenog cilja.

"Njegov pristup zračnoj luci je legalan i nije ničim ograničen osobito ako ne čini kakve prekršaje", navodi se u obrazloženju. Sud je primijetio da je muškarac na ročištu bio "urednog i održavanog izgleda", što nije osobina osobe koja se odaje skitnji.