Eskaliralo nasred ceste: Krenuo na vozača, ali nije očekivao ovakvu reakciju

Osim prometnih znakova, vozači obično slijede i nepisana pravila ponašanja u prometu kako bi olakšali vožnju i sebi i ostalim sudionicima prometa. No, postoje i oni vozači koji ne slijede baš nikakva pravila, a osim toga imaju i tanke živce, pa su skloni obračunima usred prometa.

Neki od njih snimljeni su kako izlaze iz automobila i pokušavaju se fizički obračunati ili nanijeti materijalnu štetu drugim vozačima, a takve vozače na djelu možete pogledati u kompilaciji koju prenosimo u nastavku, piše Dnevnik.hr.

Video pogledajte OVDJE.