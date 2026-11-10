Teška nesreća u Dalmaciji: Vozač (79) skretao prema trgovini i sudario se s mladim motociklistom

​Jučer, 9. studenoga oko 8,50 sati na državnoj cesti D58 u Vrpolju, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što je 79-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, na ravnom preglednom cestovnom potezu obavljao radnju skretanja ulijevo na parkirališni prostor trgovine, a da prethodno, iako je bio dužan, nije propustio vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer kretanja, uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela njegovog vozila i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 21-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 21-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 79-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.