Erupcija vulkana paralizirala zračni promet: Zatvoreno sedam zračnih luka, pogođeno 270 tisuća putnika

Erupcija vulkana Anak Krakatau izazvala je velike probleme u zračnom prometu u Indoneziji. U ponedjeljak ujutro zatvoreno je sedam zračnih luka, među kojima su i one koje opslužuju područje Jakarte, dok je vulkanski pepeo zahvatio glavni grad i okolna područja.

Prema najnovijim podacima indonezijskog Ministarstva prometa, od 5. rujna do ponedjeljka ujutro posljedice erupcije osjetilo je oko 270.000 putnika, a pogođeno je približno 2.300 letova, uključujući otkazivanja, kašnjenja i preusmjeravanja.

Zračne luke zatvorene zbog sigurnosti

Glavna međunarodna zračna luka Soekarno-Hatta, koja opslužuje Jakartu, trebala bi ostati zatvorena najmanje do 18 sati po lokalnom vremenu. Ista odluka odnosi se na još šest zračnih luka, dok je jedna od prethodno zatvorenih ponovno otvorena. Indonezijske vlasti naglašavaju da će se situacija mijenjati ovisno o kretanju vulkanskog pepela.

Ministar prometa Dudy Purwagandhi poručio je da je teško unaprijed odrediti kada će se stanje potpuno normalizirati jer vremenski uvjeti i smjer širenja pepela ostaju promjenjivi.

Vulkanski pepeo predstavlja ozbiljnu opasnost za zrakoplove, posebno za njihove motore. Prema podacima indonezijskih vlasti, pepeo je u ponedjeljak ujutro bio prisutan u dva visinska sloja, sve do približno 15.000 i 50.000 stopa.

Upozorenje na nove erupcije

Anak Krakatau nalazi se u Sundskom prolazu između Jave i Sumatre, a pripada velikom broju aktivnih indonezijskih vulkana smještenih na seizmički izrazito aktivnom Pacifičkom vatrenom prstenu.

Njegovo ime u prijevodu znači „dijete Krakataua“, a nastao je na području nekadašnjeg vulkana Krakatau. Katastrofalna erupcija Krakataua 1883. godine izazvala je razorne tsunamije i odnijela desetke tisuća života. Anak Krakatau ponovno je pokazao svoju razornu snagu 2018. godine, kada je nakon njegove erupcije tsunami usmrtio više od 400 ljudi.

Nadležne službe upozoravaju da je mogućnost novih erupcija i dalje visoka. Zbog pepela stanovnicima pogođenih područja preporučeno je korištenje zaštitnih maski na otvorenom, dok su škole u dijelovima Jakarte i okolnih provincija nastavu prebacile na daljinu.