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Erol Gaši o izjavi HDZ-ova zastupnika Hermana: „Ovo je vjerojatno najsramotnija izjava izrečena u Hrvatskom saboru”

Erol Gaši oštro je kritizirao izjavu HDZ-ova saborskog zastupnika Hermana o akciji povezanoj s omiškim požarom u kojem je život izgubilo šest osoba
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Erol Gaši oštro je reagirao na društvenim mrežama na izjavu HDZ-ova saborskog zastupnika Mislava Hermana, koji je, prema Gašijevim navodima, akciju povezanu s omiškim požarom ocijenio briljantnom.

Gaši je na Facebooku podsjetio na tragične posljedice požara u kojem je život izgubilo šest osoba te izrazio ogorčenje takvom ocjenom.

„Šest osoba poginulo je u omiškom požaru. Šest obitelji izgubilo je svoje najmilije. Za zastupnika Hermana akcija je bila briljantna”, napisao je Gaši.

U nastavku objave nije skrivao nezadovoljstvo izjavom saborskog zastupnika.

„Ovo je vjerojatno najsramotnija izjava izrečena u Hrvatskom saboru od neovisnosti. Ako je i od HDZ-a, previše je. Sram vas bilo”, poručio je Gaši.

 

 

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