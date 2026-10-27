Erol Gaši o izjavi HDZ-ova zastupnika Hermana: „Ovo je vjerojatno najsramotnija izjava izrečena u Hrvatskom saboru”

Erol Gaši oštro je reagirao na društvenim mrežama na izjavu HDZ-ova saborskog zastupnika Mislava Hermana, koji je, prema Gašijevim navodima, akciju povezanu s omiškim požarom ocijenio briljantnom.

Gaši je na Facebooku podsjetio na tragične posljedice požara u kojem je život izgubilo šest osoba te izrazio ogorčenje takvom ocjenom.

„Šest osoba poginulo je u omiškom požaru. Šest obitelji izgubilo je svoje najmilije. Za zastupnika Hermana akcija je bila briljantna”, napisao je Gaši.

U nastavku objave nije skrivao nezadovoljstvo izjavom saborskog zastupnika.

„Ovo je vjerojatno najsramotnija izjava izrečena u Hrvatskom saboru od neovisnosti. Ako je i od HDZ-a, previše je. Sram vas bilo”, poručio je Gaši.