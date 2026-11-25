Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta i Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom vezano uz događaj od 18. studenog 2026.godine na području Makarske.

Muškarac je jučer, nakon što je otpušten iz bolnice, uhićen i doveden u prostorije policije. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 24-godišnjak počinio kazneno djelo ubojstvo u pokušaju na štetu 53-godišnjakinje i kazneno djelo prijetnja na štetu 67-godišnjaka.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 24-godišnjak 18. studenoga 2026. godine na području Velikog Brda U Makarskoj, nakon što je nožem prijetio muškarcu da će ga ubiti, fizički napao 53-godišnjakinju te joj zadao više ubodnih rana u predjelu vrata. Ozlijeđenoj je pružena liječnička pomoć u splitskoj bolnici, gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.