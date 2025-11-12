Epidemiologinja upozorava: Gripa se širi i mutira! Deset puta više oboljelih nego lani

Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj naglo raste i to nekoliko tjedana ranije nego što je to bilo u posljednjih deset sezona. Tijekom prvih šest tjedana ove sezone zabilježeno je 1.070 slučajeva gripe, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo svega 112. Trenutno je hospitalizirano 48 pacijenata, naspram osmero u istom razdoblju lani. Zašto je ove godine broj zaraženih čak deset puta veći, pojasnila je za Net.hr Sanja Kurečić Filipović, specijalistica epidemiologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

“Gripa je nepredvidiva bolest ne možemo sa sigurnošću znati kada će se točno pojaviti ni kojom će dinamikom broj slučajeva rasti. Ove sezone primjećujemo raniji početak, što bi moglo biti povezano s određenim mutacijama virusa koje su se, prema istraživanjima britanskih i drugih znanstvenika, pojavile još tijekom ljeta. Te mutacije dovele su do ranijih i učestalijih slučajeva zaraze”, objašnjava epidemiologinja.

Za ovu sezonu naručeno je 420 tisuća doza cjepiva protiv gripe. Interes građana, kaže Kurečić Filipović, dobar je, ali bi mogao biti i bolji.

“Cjepiva bi trebala biti dovoljna za sve rizične skupine – kronične bolesnike, trudnice, zdravstvene djelatnike i korisnike domova za starije. Pozivamo sve u tim skupinama da se cijepe što ranije, jer je sezona ove godine krenula ranije i intenzivnije”, ističe.

Dodaje kako se cijepljenje može provesti tijekom cijele sezone, uključujući i siječanj.

“Ako se niste razboljeli, nije kasno cijepiti se ni u siječnju. Naravno, ako dobijete gripu, tada cijepljenje kasnije nema smisla, ali dok virus cirkulira nije prekasno”, napominje.

Cjepivo koje se koristi ove sezone je trovalentno inaktivirano cjepivo, poznato i provjereno iz prethodnih godina.

“Riječ je o sigurnom i pouzdanom cjepivu. Posebno preporučujemo cijepljenje osobama starijima od 65 godina i kroničnim bolesnicima koji su najugroženiji”, naglašava Kurečić Filipović.

Što se tiče očekivanog vrhunca epidemije, on bi, prema dosadašnjim iskustvima, trebao nastupiti krajem siječnja ili početkom veljače, no epidemiologinja ističe kako točan tijek gripe uvijek ostaje teško predvidjeti.