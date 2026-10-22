Epidemiolog: Mislim da treba odustati od univerzalnog cijepljenja protiv tuberkuloze

Više o tome je u N1 Studiju uživo Tini Kosor Giljević komentirao Bernard Kaić, voditelj Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti u HZJZ-u.

"To je poznata nuspojava, ali ne očekuje se četvero djece u godini dana. Radi se o upali kosti, što smo posljednji put imali prije 13 godina, jedan slučaj upale kostiju uzrokovan BCG cjepivom. Učestalost je inače jedan na milijun ili stotinu tisuća slučajeva, što znači da je četiri slučaja previše, posebno jer mi cijepimo oko 30.000 djece godišnje", kazao je Kaić pa nastavio:

"Od četvero djece, kod troje je potvrđena upala kostiju, a kod jednog gnojna nakupina pored kostiju."

Kako se i zašto to dogodilo?

"Ne znamo i dalje zašto. Naravno, to može biti slučajnost, ali previše je to djece da bi bila slučajnost. Sva djeca su primila ispravne doze cjepiva, provjerili smo svaki slučaj. Tako da to nije razlog. Je li razlog u kvaliteti tih serija cjepiva, pokušava se otkriti u suradnji s Bugarima. Ako ispadne da nije do kvalitete nego uobičajena učestalost, moramo razmotriti je li nam to cjepivo prihvatljivo."

Što s ostalom djecom koja su primila sporno cjepivo? Roditelji su u panici...

"Naravno da su zabrinuti, ali iako su nuspojave češće od očekivanog, riječ je o rijetkom događaju. Možda se pojavi još jedan do dva slučaja. Rizik je i dalje nizak pa roditelji ne trebaju ništa raditi ako je dijete zdravo. Ako bi dijete pokazalo neke znakove bolesti, moraju liječniku i on će temeljem kliničke slike procijeniti o čemu se radi. Raditi pretrage unaprijed nije potrebno."

Tuberkuloza je u prošlosti bila česta pojava kod novorođenčadi, ali incidencija je u ovo vrijeme jako rijetka.

"Rizik da djeca obole je vrlo mali. Čak i da se prestane s cijepljenjem, djeca ne bi bila izložena težim oblicima tuberkuloze kao prije 30 ili 40 godina."

Zašto se onda nije ranije prestalo s cijepljenjem?

"Razlog je eliminirati tuberkulozu. Također, zbog cijepljenja je rizik obolijevanja i bio tako nizak. I nije bilo učestalih nuspojava pa je rizik od cijepljenja opravdavao to cijepljenje. U ovakvoj situaciji treba razmotriti cijepljenje, ako su nuspojave ovako učestale."

"Provest će se konzultacije"

Veći broj stranaca u Hrvatskoj povećava rizik od tuberkuloze?

"Ne, ne predstavljaju rizik iako su slučajevi tuberkuloze posljednjih godina česšće zabilježeni kod osoba koje nisu rođene u Hrvatskoj."

Kaićev stav je da treba odustati od univerzalnog cijepljenja protiv tuberkuloze.

"Moje osobno mišljenje je da je vrijeme odustati jer ionako cjepivo protiv nje nije glavna mjera zaštite. Može se nastaviti cijepiti djecu roditelja iz rizičnih kategorija, djecu u čijoj obitelji je bilo tuberkuloze, ali ne i svu djecu. No, oko toga će se provesti konzultacije s širom strukom."

Hoće li ovo samo ojačati stavove onih koji se protive cjepivima?

"Ovisi kako čovjek na to gleda. Oni koji to žele iskoristiti, mogu izokrenuti činjenice, ali mislim da je ovo dokaz da sustav funkcionira jer se prate nuspojave, uočavaju problemi i potom se reagira. Nije istina ni da ne znamo što uvozimo i koristimo. Ako bi puno ljudi prihvatilo narativ protivnika cjepiva, to bi moglo naškoditi povjerenju u druga cjepiva pa bismo mogli svjedočiti povratu drugih bolesti, kod kojih je cjepivo ključna zaštita - kao hripavac, ospice, rubeola... Zato bi bilo jako loše da veći broj građana padne pod utjecaj protivnika cjepiva", zaključio je Bernard Kaić.