EPIDEMIJA USAMLJENOSTI Nikad povezaniji, nikad usamljeniji: Zašto se mladi sve češće osjećaju sami?

Mentalno zdravlje tema je o kojoj trebamo razgovarati tijekom cijele godine, a srpanj u Uglešić Poliklinici posvećujemo upravo podizanju svijesti o njegovoj važnosti. U suradnji s portalom Dalmacija Danas tijekom srpnja objavit ćemo seriju od šest stručnih kolumni koje će obraditi važne teme iz područja mentalnog zdravlja.

Autorica prve kolumne je psihologinja Marija Banovac, koja će kroz stručan, ali pristupačan pogled otvoriti razgovor o izazovima s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu te važnosti pravovremene brige o mentalnom zdravlju.

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U suvremenom društvu mladi su „povezaniji“ nego ikad prije – društvene mreže, poruke i digitalna komunikacija omogućuju stalni kontakt. Ipak, sve češće se javlja paradoks: unatoč toj povezanosti, osjećaj usamljenosti i emocionalne distance postaje sve izraženiji.

Ova kolumna otvara pitanje što se događa u pozadini te tihe epidemije usamljenosti među mladima, kako digitalni svijet oblikuje odnose te zašto stvarna emocionalna bliskost sve češće izostaje.

Za DalamcijU Danas piše Marija Banovac - psihologinja (Uglešić Poliklinika)

Djetinjstvo i adolescencija razdoblja su intenzivnih promjena, no emocionalnu patnju ne bi trebalo olako pripisivati „prolaznoj fazi“. Iza osmijeha, velikog broja „online prijatelja“, lajkova, objava i dobrih ocjena ponekad se krije dijete koje se bori s osjećajima usamljenosti, tuge ili beznađa.

Zašto su današnji mladi sve usamljeniji?

Djeca i adolescenti danas odrastaju u vremenu obilježenom velikim mogućnostima, ali i brojnim izazovima koji su generacijama prije bili posve nepoznati. Uz školske obveze i očekivanja okoline, život mladih sve se više odvija pred ekranima, pri čemu broj pratitelja i lajkova nerijetko postaje važna mjera prihvaćenosti. Iza naizgled bezbrižnih objava i svakodnevnih aktivnosti često se kriju osjećaji nepripadanja, pritisak da se bude dovoljno dobar i strah od neuspjeha. Kultura stalnog uspoređivanja i prividna povezanost digitalnog svijeta dovode do toga da se sve veći broj djece i adolescenata suočava s osjećajima usamljenosti i depresivnosti, stvarajući tihu krizu mentalnog zdravlja mladih koja često prolazi nezapaženo sve dok poteškoće ne postanu ozbiljnije.

„Imam puno ljudi oko sebe, ali nemam kome reći kako se stvarno osjećam.“ rečenica je s kojom se većina mladih može poistovjetiti. Iako su neprestano povezani putem društvenih mreža i različitih digitalnih platformi, mnogi od njih imaju dojam da ih nitko doista ne razumije i ne vidi. Upravo se zato sve češće govori o paradoksu povezanosti – što smo više online, to se ponekad osjećamo emocionalno udaljenijima jedni od drugih. Usamljenost među mladima nije nužno posljedica fizičke samoće, već manjka kvalitetnih odnosa i osjećaja povezanosti, razumijevanja i prihvaćanja.

Depresija kod mladih: tihi znakovi koji se često ne primijete

Na pitanje „Kako si?“ mladi često odgovaraju kratko: „Dobro.“ ili „Sve je okej.“, iako se iza tih riječi ponekad krije sasvim drugačija unutarnja priča obilježena tugom, usamljenošću, nesigurnošću ili beznađem. Takvi osjećaji ponekad ostaju neprepoznati jer se depresija najčešće zamišlja kao izražena tuga i povlačenje, premda se kod djece i adolescenata ona ne mora uvijek tako jasno vidjeti. Mnogi mladi i dalje odlaze u školu, druže se s vršnjacima i objavljuju sadržaje na društvenim mrežama, dok istovremeno vode tešku unutarnju borbu koju okolina često ne primjećuje. Roditelji nerijetko očekuju da će znakovi emocionalnih teškoća biti očiti, no djeca i adolescenti svoje emocije često skrivaju – zbog uvjerenja da ih nitko ne razumije, straha da će opteretiti druge ili straha od osude. Kod nekih dolazi i do toga da dugotrajno potiskuju osjećaje, pa ih s vremenom ni sami više ne prepoznaju. Upravo zato, znakove nije uvijek lako uočiti – oni se češće vide kroz suptilne promjene u ponašanju koje se mogu pogrešno pripisati pubertetu, umoru ili prolaznoj fazi odrastanja.

Jedan od ranih znakova depresivnosti može biti povlačenje iz odnosa i aktivnosti koje su djetetu ranije pričinjavale zadovoljstvo, kao što su druženja s prijateljima ili bavljenje sportom. Javljaju se i promjene raspoloženja te izraženija razdražljivost, kao i dugotrajniji osjećaj bezvoljnosti. Česte su i tjelesne smetnje, poput problema sa spavanjem, promjena apetita ili bolova u trbuhu. Kod nekih mladih prisutan je i pad koncentracije te pogoršanje školskog uspjeha. Zbog svega navedenog, znakovi depresije kod djece i adolescenata često ostaju neprepoznati, a mladi bez potrebne podrške.

Između lajkova i stvarnosti: društvene mreže i osjećaj (ne)dovoljnosti

Na sve navedene promjene dodatno utječe i digitalno okruženje koje je postalo sastavni dio odrastanja današnje djece i adolescenata. Iako društvene mreže mogu biti prostor za zabavu i povezivanje, istovremeno stvaraju okruženje u kojem se mladi svakodnevno uspoređuju s idealiziranim prikazima tuđih života. Uspjesi, izgled, prijateljstva i svakodnevni trenuci često su prikazani kroz filtere i pažljivo odabrane trenutke, što može stvoriti nerealne standarde koje mladi pokušavaju dostići. Kada se ne uspiju poistovjetiti s onim što vide na ekranima, kod njih se može javiti nezadovoljstvo sobom i osjećaj manje vrijednosti.

Poseban izazov predstavlja i strah od propuštanja, poznat kao FOMO (engl. Fear of Missing Out). Gledajući objave vršnjaka, mladi nerijetko stječu dojam da svi drugi sudjeluju u društvenim aktivnostima i imaju ispunjeniji život, dok su oni sami izostavljeni. Takva iskustva mogu dodatno pojačati osjećaj usamljenosti i narušiti sliku o sebi. U tom kontekstu, društvene mreže ne moraju biti uzrok teškoća same po sebi, ali mogu pojačati osjećaje nesigurnosti i nepripadanja, što nerijetko vodi i u usamljenost. Takva emocionalna ranjivost ne nestaje sama od sebe, ona može biti prvi korak prema razvoju depresivnih simptoma kod mladih.

Što znanost govori o usamljenosti i ulozi odnosa u depresivnosti kod mladih?

Posljednjih godina upozorava se na zabrinjavajući porast depresivnosti među djecom i adolescentima. Iako su uzroci složeni i individualni, istraživanja pokazuju da su usamljenost i kvalitetni međuljudski odnosi važni u kontekstu depresivnosti kod mladih.

Znanstveni nalazi dosljedno pokazuju da usamljenost kod mladih nije samo prolazni neugodni osjećaj, nego važan čimbenik rizika za razvoj depresivnih simptoma. Mladi koji se osjećaju usamljeno imaju veću vjerojatnost razviti depresiju, a jednom kada se ona pojavi, depresivni simptomi dodatno produbljuju osjećaj usamljenosti, te time stvaraju začarani krug iz kojeg se teško izlazi. S druge strane, istraživanja naglašavaju da kvalitetni međuljudski odnosi štite mlade od razvoja depresivnosti jer im pružaju sigurnost, osjećaj pripadnosti i razumijevanje. Posebno se ističe uloga obitelji kao primarnog okruženja u kojem djeca i adolescenti razvijaju temeljnu emocionalnu sigurnost koja im pruža alate za nošenje sa životnim izazovima.

Kako pomoći mladima koji se bore? Podrška djeci i adolescentima ne počinje tek kada se pojave ozbiljnije teškoće, već i puno ranije, kroz svakodnevne odnose i pažnju koja im se posvećuje. Ipak, kada se primijete promjene nije uvijek lako znati kako se najbolje postaviti. Upravo zato korisno je osvijestiti nekoliko načina koji mogu pomoći pri pružanju podrške, kako u prevenciji, tako i u situacijama kada su teškoće već prisutne. Otvorena i podržavajuća komunikacija Tijekom odrastanja ključno je stvarati prostor u kojem dijete može otvoreno govoriti o svojim brigama i strahovima, ne samo o školskim obvezama, ocjenama i svakodnevnim zadacima. Djeca i adolescenti se lakše otvaraju kada osjete da ih netko iskreno želi razumjeti, a ne procijeniti ili ispraviti. Ponekad će više značiti jednostavno pitanje: „Kako se danas osjećaš?“, nego uobičajeno „Kako je bilo u školi?“. Mladi ne trebaju savršenu podršku, nego odrasle osobe uz koje se osjećaju sigurno i prihvaćeno. Izbjegavanje umanjivanja emocija Kada dijete ili adolescent prolazi kroz teško razdoblje, prvi korak je pokazati iskren interes i dati mu do znanja da nije samo. Ključno je slušati bez osuđivanja i umanjivanja njegovih osjećaja. Rečenice poput „Nije to ništa.“, „Proći će te.“ ili „Drugi imaju veće probleme.“ mogu mu stvoriti dojam da ono što osjeća nije važno. Umjesto toga, važnije je priznati i prihvatiti emocije koje dijete izražava. Poticanje zdravih navika Može se pomoći i poticanjem zdravih svakodnevnih navika koje štite mentalno zdravlje, poput redovitog sna, tjelesne aktivnosti, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i održavanja stvarnih socijalnih odnosa. Razvijanje kritičkog odnosa prema društvenim mrežama Jednako je važno razvijati i realističan odnos mladih prema društvenim mrežama. Potrebno ih je podsjećati da ono što vide na internetu nije potpuna slika nečijeg života te poticati kritičko razmišljanje o sadržajima kojima su izloženi. Iza svakog profila stoji stvarna osoba sa svojim nesigurnostima, strahovima i teškoćama, i to je dio stvarnosti koji se često ne vidi na ekranima. Pravovremeno potražiti stručnu pomoć Ako simptomi traju dulje vrijeme, ometaju svakodnevno funkcioniranje ili se pogoršavaju, važno je potražiti stručnu pomoć koja može biti ključna za razumijevanje problema i pronalazak rješenja. Traženje pomoći ne predstavlja slabost, nego hrabar i odgovoran korak kojim se pokazuje briga za vlastito mentalno zdravlje i spremnost da se situacija promijeni nabolje.

Zaključak

U vremenu kada su mladi povezaniji nego ikada prije, postaje sve važnije stvarati odnose u kojima će se osjećati viđeno, saslušano i prihvaćeno. Mentalno zdravlje nije određeno samo izazovima kojima je dijete izloženo, već i kvalitetom podrške koju prima. Što se ranije prepoznaju znakovi emocionalnih teškoća, veća je mogućnost da se mladima pruži pravovremena podrška te time napravi razlika između onih koji pate u tišini i onih koji znaju da u teškim trenucima nisu sami.