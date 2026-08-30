Englezi u šoku nakon Hrgovićeve senzacije: „Nevjerojatan preokret, Itauma je izgledao briljantno, a onda se sve raspalo“

Britanska boksačka javnost pripremala se za krunidbu nove zvijezde, a londonska O2 Arena na kraju je gledala najveću večer u karijeri Filipa Hrgovića.

Hrvatski teškaš pobijedio je Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi i osvojio upražnjeni IBF naslov svjetskog prvaka. Bio je to rasplet koji je britanske medije ostavio gotovo jednako zatečenima kao publiku u dvorani.

Guardian je odmah nakon završetka meča rezultat opisao kao „stunning upset“, odnosno senzacionalno iznenađenje, ističući da je Itauma u početku izgledao spektakularno, dok je Hrgović jednostavno odbijao nestati iz borbe.

Itauma ga srušio već u drugoj rundi

Početak nije mogao izgledati lošije za hrvatskog boksača.

Itauma je koristio ogromnu brzinu ruku, kretao se znatno brže i pogađao iz različitih kutova. Već u drugoj rundi desnim krošeom poslao je Hrgovića na pod.

Guardian je tijekom borbe konstatirao da je mladi Britanac Hrgoviću stvarao ogromne probleme brzinom i snagom. Hrvatski boksač bio je posječen, primao je velik broj čistih udaraca, ali je nastavljao ići naprijed.

Upravo je taj detalj kasnije postao ključ cijele priče.

Hrgović nije pokušavao pobijediti Itaumu u brzini. Preživljavao je najteže trenutke, pritiskao ga, tjerao ga da radi i čekao trenutak kada će 21-godišnjak prvi put u profesionalnoj karijeri morati odgovoriti na pitanje – što se događa kada borba postane duga i brutalna?

The Sun: Hrgović je izgubio prvih sedam rundi

Posebno dramatičan opis ponudio je britanski The Sun.

Njihov izvjestitelj smatra da je Itauma praktički kontrolirao prvih sedam rundi. Britanac je izgledao brže i tehnički superiornije, dok je Hrgović primao udarce, ali ostajao na nogama.

The Sun piše da je Hrgovićeva nevjerojatna otpornost koštala Hrvata rundi, ali se pokazala presudnom za konačan rezultat. Sve se promijenilo krajem osme runde kada je Hrgović pogodio snažnom desnicom. Itauma je odjednom izgledao potpuno drugačije – spuštenih ruku, potrošen i vidljivo uzdrman.

Do tog trenutka britanska publika čekala je završni čin Itaumine krunidbe.

Umjesto toga, počeo je Hrgovićev napad.

„Itauma je bio potpuno iscrpljen“

Guardian piše da je Itauma nakon šeste runde počeo ozbiljno gubiti energiju, dok su Hrgovićevo iskustvo, izdržljivost i upornost sve više dolazili do izražaja.

U devetoj rundi odnos snaga potpuno se okrenuo.

„Itauma je potpuno iscrpljen“, opisivao je Guardian situaciju dok je Hrgović tjerao Britanca prema konopcima i udarao seriju za serijom.

talkSPORT također piše o „stunning upsetu“. Hrgović je u meč ušao kao veliki autsajder, s koeficijentom oko 7/1 kod britanskih kladionica, a ipak je preživio sve što mu je Itauma ponudio u prvom dijelu borbe.

Kada je Britanac ostao bez snage, Hrgović je krenuo po naslov.

Trener više nije mogao gledati – ručnik je poletio u ring

Itauma je u devetoj rundi jedva ostajao na nogama.

Hrgović ga je pogodio snažnom desnicom, Britanac se zateturao prema konopcima, a hrvatski boksač nastavio je napadati.

Trener Ben Davison procijenio je da je dosta.

Ručnik je završio u ringu 33 sekunde prije kraja devete runde, odnosno službeni prekid dogodio se na 2:27.

The Sun piše da su trener i sudac gotovo istodobno reagirali kako bi spasili potpuno iscrpljenog Itaumu od daljnjih udaraca.

Nakon borbe uslijedile su i zabrinjavajuće scene. Britanski Mirror i The Sun objavili su da je Itauma na nosilima iznesen iz ringa nakon prvog poraza profesionalne karijere. U trenutku njihovih prvih izvještaja nisu bili objavljeni detalji o njegovu zdravstvenom stanju.

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Upravo zato rezultat snažno odjekuje u britanskom sportu.

Itauma je prije borbe imao 14 pobjeda iz 14 nastupa, od čega 12 prekidom. Imao je samo 21 godinu, a pobjedom bi postao drugi najmlađi svjetski prvak teške kategorije u povijesti, odmah iza Mikea Tysona.

Guardian je samo dva dana prije borbe objavio veliku analizu naslovljenu pitanjem koliko je zapravo dobar britanski fenomen. Boksački stručnjaci hvalili su njegovu brzinu, inteligenciju, kretanje i moć te ga opisivali kao jednog od najuzbudljivijih mladih teškaša posljednjih godina. Istodobno je postojala jedna velika nepoznanica – kako će reagirati kada prvi put bude prisiljen proći kroz ozbiljnu krizu i duboke runde.

Hrgović je upravo tamo pronašao odgovor.

Preživio je nokdaun. Preživio je posjekotine. Preživio je razdoblje u kojem je izgledalo da borbu uvjerljivo gubi.

A onda je napravio ono što je prije meča i najavljivao – odveo je mladog Britanca na mjesto na kojem dotad nikada nije bio.

U duboke runde.

Guardian: „Izvanredan preokret“

Guardian je nakon završetka borbe sažeo večer riječima „extraordinary turnaround“ – izvanredan preokret.

Britanski list naglašava da je Itauma u početku izgledao senzacionalno, ali da je Hrgović apsorbirao njegovu snagu i odbio odustati. Kada je Britanac počeo posustajati, iskustvo hrvatskog boksača potpuno je promijenilo borbu.

talkSPORT naziva Hrgovićevu pobjedu „simply stunning upset“, dok The Sun piše da je san njihove mlade zvijezde o svjetskom naslovu ostao „u komadićima“ nakon trilera pred šokiranom O2 Arenom.

Britanci su u London došli gledati rađanje svog novog boksačkog kralja.

Na kraju su gledali kako Filip Hrgović postaje prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji.