Englezi u problemima uoči utakmice s Ganom. Kane nosi zavoj

Englesku reprezentaciju uoči druge utakmice Svjetskog prvenstva protiv Gane, koja se igra u utorak, muče problemi s ozljedama. Nakon pobjede nad Hrvatskom od 4:2, nastup Declana Ricea, Bukaya Sake i Marcusa Rashforda u dvoboju skupine L u Bostonu je upitan, piše The Independent.

Saka i Rashford upitni

Saka i Rashford ušli su s klupe u utakmici protiv Hrvatske te zajedno kreirali četvrti pogodak Engleske. Izbornik Thomas Tuchel potvrdio je kako Saka vjerojatno neće započeti utakmicu protiv Gane jer se još uvijek oporavlja od dugotrajnog problema s Ahilovom tetivom, pa se očekuje da će na desnom krilu ponovno zaigrati Noni Madueke.

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"Bukayo je spreman i bit će sve spremniji", izjavio je Tuchel nakon pobjede nad Hrvatskom. "Pravi trenutak za njega bit će zadnja utakmica u skupini. Jučer je na treningu bio odličan u igri na malom prostoru. Pitanje je samo hoće li utakmica biti otvorena i puna tranzicija."

Rashford se nakon utakmice požalio na zatezanje u mišiću i njegovo se stanje prati, dok je kapetan Harry Kane pred kraj dvoboja osjetio grčeve te je na treningu nosio zavoj.

Problem s tetivom za Declana Ricea

Veznjak Declan Rice napustio je teren u drugom poluvremenu utakmice protiv Hrvatske držeći se za gornji dio desne noge. Tuchel ga je zamijenio Morganom Rogersom i povukao Bellinghama na dublju poziciju, da bi kasnije u vezni red prebacio i Reecea Jamesa.

"Primijetio sam da Declan gubi neke lopte koje inače ne bi i da se ne osjeća ugodno. Pitao sam ga o čemu se radi, a on mi je pokazao na donji dio leđa, odnosno gornji dio zadnje lože, gdje je osjećao nelagodu", objasnio je Tuchel. "Nisam htio ništa riskirati pa sam ga odlučio izvaditi, što inače nikad ne bih želio učiniti, ali to je bio trenutak da ga zaštitim.

Mislim da ga je Reece James sjajno zamijenio u sredini. Rice je odigrao fantastičnu utakmicu i nadam se da nije ništa ozbiljno. Na kraju me i sam uvjeravao: 'Dobro je, poznajem tu nelagodu'. Pobrinut ćemo se za to, ne bi trebalo biti razloga za veliku brigu."

Promjene u sastavu

Engleska je već ostala bez jednog igrača nakon što se Tino Livramento povukao iz kampa zbog istegnuća lista. Braniča Newcastle Uniteda zamijenio je Trevoh Chalobah iz Chelseaja. Reprezentacija će tijekom vikenda trenirati u svojoj bazi u Kansas Cityju, nakon čega putuje u Boston gdje ih sljedeći tjedan očekuje dvoboj s Ganom, prenosi Index.