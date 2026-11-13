Englezi slavili protiv Hrvatske, ali njihovi mediji nisu oduševljeni: Vatreni dobili pohvale, jedan igrač posebno impresionirao

Engleska je na Wembleyju svladala Hrvatsku rezultatom 2:1 i izborila plasman u četvrtfinale Lige nacija, no britanski mediji nisu pretjerano zadovoljni predstavom svojih reprezentativaca. Dok je Harry Kane ispisao povijest engleskog nogometa, novinari su upozorili na brojne slabosti momčadi Thomasa Tuchela. S druge strane, hrvatska reprezentacija zaslužila je pohvale za znatno bolju igru nego u prethodnom međusobnom susretu.

Pobjeda protiv Hrvatske donijela je Englezima željeni rezultat, ali ne i mir uoči sljedećih izazova. Britanski sportski novinari složni su u ocjeni da je domaća reprezentacija morala pokazati mnogo više kako bi opravdala ulogu favorita.

Posebnu pozornost privukla je činjenica da su Vatreni, nakon teškog poraza od 7:0 na Rujevici, na Wembleyju pružili znatno ozbiljniji otpor i do samog kraja držali utakmicu neizvjesnom.

Kane ispisao povijest, ali ponovno morao spašavati Englesku

Glavna priča engleskih medija ipak je Harry Kane, koji je protiv Hrvatske upisao 126. nastup za nacionalnu reprezentaciju i tako prestigao legendarnog vratara Petera Shiltona.

Engleski kapetan povijesnu je večer obilježio pobjedničkim pogotkom iz jedanaesterca, svojim 92. u reprezentativnom dresu.

Međutim, unatoč njegovu velikom individualnom uspjehu, britanski novinari nisu propustili upozoriti na probleme u igri engleske momčadi.

Sky Sports ističe da je Kane još jednom bio čovjek odluke, ali i da će Engleska protiv Španjolske morati izgledati znatno uvjerljivije želi li izbjeći neugodno iznenađenje.

Hrvatska pokazala potpuno drukčije lice, Vušković oduševio Engleze

Za razliku od prvog susreta na Rujevici, u kojem je Engleska slavila s visokih 7:0, utakmica na Wembleyju ponudila je znatno ravnopravniju borbu.

Hrvatski reprezentativci pokazali su više odlučnosti, organiziranosti i samopouzdanja, što nije prošlo nezapaženo među britanskim komentatorima.

Posebno su se istaknule pohvale mladom hrvatskom braniču Luki Vuškoviću.

The Times i The Guardian izdvojili su njegov nastup, naglašavajući sigurnost, zrelost i kvalitetne obrambene reakcije u dvobojima s Harryjem Kaneom.

Mladi hrvatski stoper pokazao je da se može nositi s jednim od najboljih svjetskih napadača, a njegova izvedba bila je među svjetlijim točkama hrvatske reprezentacije.

Engleskog braniča žestoko kritizirali: Dobio ocjenu 2 od 10

Dok je Vušković prikupljao pohvale, engleski branič Jarell Quansah našao se na meti kritika.

U 59. minuti napravio je veliku pogrešku prilikom vraćanja lopte glavom, što je iskoristio Petar Sučić i pogodio za izjednačenje.

Quansah je samo pet minuta poslije sudjelovao u akciji koja je Engleskoj donijela jedanaesterac, nakon što ga je povukao Ivan Smolčić.

Ipak, taj trenutak nije bio dovoljan da popravi dojam njegove igre.

Posebno oštar bio je komentator talkSPORT-a Adrian Durham, koji mu je dodijelio ocjenu 2/10.

Durham je poručio da je pobjeda praktički jedino čime Englezi mogu biti zadovoljni, dok je njihova obrana u pojedinim trenucima izgledala izrazito loše.

Navijači nezadovoljni: „Radije ću gledati kako se suši boja”

Osim obrambenih propusta, dio engleske javnosti razočaran je i samom kvalitetom utakmice.

Unatoč pobjedi i povijesnom Kaneovu nastupu, navijači su očekivali atraktivniju i uvjerljiviju predstavu svoje reprezentacije.

U BBC-jevu tekstualnom prijenosu posebno je odjeknuo komentar jednog nezadovoljnog gledatelja koji je poručio da mu je utakmica toliko dosadna da bi radije promatrao kako se suši boja na zidu.

Britanski mediji osvrnuli su se i na dosuđeni jedanaesterac, a prema njihovim analizama, snimke VAR-a potvrdile su opravdanost sudačke odluke.

Engleska pobijedila, ali Hrvatska ostavila bolji dojam nego na Rujevici

Iako je Engleska ostvarila cilj i osigurala prolazak u četvrtfinale Lige nacija, reakcije britanskih medija pokazuju da rezultat nije otklonio zabrinutost zbog igre momčadi Thomasa Tuchela.

Hrvatska je, s druge strane, nakon teškog poraza u prvom susretu pokazala znatno kvalitetnije izdanje.

Posebno se istaknula obrana predvođena mladim Lukom Vuškovićem, dok je Petar Sučić pogotkom dodatno zakomplicirao posao domaćinima.

Englezi su na kraju slavili zahvaljujući Kaneovu pogotku, ali Vatreni su pokazali da ih se ne smije otpisati.