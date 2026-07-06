Englezi reagirali nakon skandalozne odluke FIFA-e: Traže isto što i Amerikanci

FIFA-in presedan sa slučajem Folarina Baloguna mogao bi pokrenuti novu lavinu na Svjetskom prvenstvu. Nakon što je američkom napadaču uvjetno odgođena suspenzija poslije izravnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine, sada i Englezi razmišljaju o žalbi na crveni karton Jarellu Quansahu, prenosi tportal.

Engleski savez, prema pisanju britanskih medija, razmatra mogućnost žalbe nakon što je Quansah isključen u dramatičnoj pobjedi Engleske protiv Meksika 3:2 na Azteci. Branič Engleske dobio je crveni karton u 54. minuti nakon VAR provjere zbog starta na Jesúsa Gallarda, a ako kazna ostane na snazi, propustit će četvrtfinale protiv Norveške.

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U normalnim okolnostima tu ne bi bilo previše prostora za raspravu. Izravni crveni karton na Svjetskom prvenstvu automatski donosi suspenziju za sljedeću utakmicu. Ali nakon Baloguna više ništa ne izgleda normalno.

Tuchel bijesan na suce i VAR

Thomas Tuchel nakon utakmice nije skrivao bijes. Engleska je preživjela Aztecu, igrala s igračem manje, izdržala završni pritisak Meksika i izborila četvrtfinale, ali izbornik Engleske bio je ogorčen načinom na koji su suci i VAR vodili utakmicu.

Posebno su ga pogodile dvije odluke: Quansahovo isključenje i penal za Meksiko nakon VAR provjere.

Tuchel je, prema britanskim izvještajima, suđenje opisao kao nedovoljno dobro i nedosljedno. Smatra da je Engleska u ključnim trenucima bila oštećena, a posebno ga je iznerviralo što je Quansahov start nakon intervencije VAR-a tretiran kao ozbiljan prekršaj za crveni karton.

Quansah je u toj akciji uklizao na Gallarda. Sudac u prvom trenutku nije reagirao crvenim kartonom, ali je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku i poslao Engleza u svlačionicu.

Balogunov slučaj otvorio vrata svima

Ono što cijelu priču čini eksplozivnom jest kontekst. Folarin Balogun dobio je izravni crveni karton protiv BiH, ali mu je FIFA odgodila izvršenje suspenzije na jednogodišnji probni rok. To znači da američki napadač može igrati protiv Belgije, iako je po standardnom tumačenju pravila trebao biti suspendiran.

Slučaj je dodatno zapalio Donald Trump, koji se javno pohvalio da je osobno zvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantinta i tražio da se Balogunova situacija ponovno pogleda. Infantino je razgovor potvrdio, ali tvrdi da FIFA-ina disciplinska tijela odlučuju neovisno.

Belgijci su poludjeli, žalili se, a FIFA je njihovu žalbu odbacila kao nedopuštenu. Belgijski mediji, među njima i Nieuwsblad, sada otvoreno pitaju kako je Balogunov crveni karton 'odjednom nestao'.

I upravo zato engleska priča postaje opasna za FIFA-u. Ako je Balogun mogao izbjeći automatsku suspenziju, zašto Engleska ne bi pokušala isto s Quansahom?

Englezi gledaju prema Norveškoj

Quansahova suspenzija bila bi ozbiljan udarac za Englesku uoči četvrtfinala protiv Norveške. Norvežani su ranije izbacili Brazil, Haaland je u završnici s dva gola srušio Seleção, a Engleze sada čeka jedna od najopasnijih reprezentacija turnira.

Tuchel već ima problema s kadrom, a gubitak braniča zbog kontroverznog crvenog kartona dodatno bi zakomplicirao pripremu utakmice. Zbog toga engleski savez razmatra žalbu, iako je pitanje koliko bi FIFA bila spremna ponovno otvoriti slučaj.

Ali upravo je FIFA sama stvorila problem. Balogunov slučaj više nije samo američko-belgijska kontroverza. Postao je presedan na koji se sada mogu pozivati i drugi.

FIFA pod sve većim pritiskom

Ako FIFA odbije Englesku, otvorit će se pitanje dvostrukih kriterija. Ako joj udovolji, otvorit će se još veći kaos: Što onda uopće znači izravni crveni karton na Svjetskom prvenstvu?

To je problem koji je FIFA sama sebi stvorila odgodom Balogunove suspenzije. Do prije nekoliko dana vrijedilo je jednostavno pravilo: Crveni karton znači sljedeća utakmica bez prava nastupa. Sada se reprezentacije pitaju može li se kazna odgoditi, ublažiti ili privremeno maknuti ako postoji dovoljno pritiska.

Engleska je pobijedila Meksiko i prošla u četvrtfinale. Ali umjesto da se govori samo o Bellinghamovim golovima, Kaneovu penalu i velikoj drami na Azteci, fokus se ponovno seli na suđenje, VAR i FIFA-inu nedosljednost.

Balogun je otvorio vrata. Quansah bi mogao biti prvi koji će pokušati proći kroz njih.