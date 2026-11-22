Mladi hrvatski reprezentativac i bivši nogometaš Hajduka Luka Vušković (19) našao se u središtu pozornosti britanskih medija nakon dramatičnog prvenstvenog susreta u kojem je Hull City, predvođen hrvatskim trenerom Sergejem Jakirovićem, svladao Brighton rezultatom 2:0.

Premda su gosti tijekom najvećeg dijela utakmice imali inicijativu i stvarali opasne prilike, domaćini su do sva tri boda stigli zahvaljujući dvama pogocima Olivera McBurnieja u sudačkoj nadoknadi. Posebnu pozornost engleskih izvjestitelja privukao je upravo Vušković. Mladi hrvatski stoper tijekom utakmice vodio je zahtjevne fizičke dvoboje s McBurniejem, a u jednom trenutku britanski Guardian opisao ga je kao frustriranog.

Guardian uočio Vuškovićevu nervozu

Novinar Dominic Booth, koji je za The Guardian pratio susret iz minute u minutu, posebnu je pozornost posvetio događajima tijekom prvog poluvremena. U 34. minuti Vušković je napravio prekršaj nad Mohamed-Alijem Chouom, nakon čega je ispucao loptu i zaradio žuti karton. Samo pet minuta poslije hrvatski branič ponovno se našao u središtu zbivanja. McBurnie je nakon međusobnog dvoboja izborio slobodan udarac, a Guardianov izvjestitelj primijetio je frustraciju mladog hrvatskog reprezentativca. Bio je to pokazatelj koliko je zahtjevna bila utakmica za Vuškovića, koji je morao odgovarati na fizički snažnu igru domaćih napadača.

U analizi objavljenoj na portalu Sussex Express, sportski novinar Derren Howard hrvatskom je reprezentativcu dodijelio ocjenu 6 od mogućih 10. Howard je posebno izdvojio žuti karton iz 34. minute te naglasio da je Vušković imao zahtjevan posao protiv McBurnieja. Ipak, hrvatski stoper nije bio među najlošije ocijenjenim igračima Brightona. Kapetan Lewis Dunk i Olivier Boscagli dobili su petice, dok je najlošije prošao Costinha, kojemu je Howard dodijelio ocjenu 3.

Jakirović dočekao svojih pet minuta

Dok je Brighton propuštao prilike, Jakirovićev Hull strpljivo je čekao svoju priliku. Domaćine je na životu održavao sjajni vratar Konstantinos Tzolakis, koji je nizom odličnih intervencija spriječio pogodak gostiju.

Prekretnica se dogodila u samoj završnici kada je Costinha zbog drugog žutog kartona morao napustiti teren.

Hull je brojčanu prednost iskoristio gotovo odmah. McBurnie je u drugoj minuti sudačke nadoknade pogodio za vodstvo, a tri minute poslije još jednom zatresao mrežu za konačnih 2:0. Britanski novinar Aaron Bower, u svojem izvještaju za The Guardian, posebno je istaknuo nevjerojatne obrane Tzolakisa i činjenicu da je Brighton, unatoč dominaciji, ostao bez ijednog boda.

Vušković ostao bez bodova, Brighton propustio veliku priliku

Unatoč porazu, Brighton je zadržao drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici s 22 boda, šest manje od vodećeg Arsenala. Jakirovićev Hull ovom je pobjedom stigao do 14 bodova i probio se na 11. poziciju. Za Vuškovića je ovo bila još jedna zahtjevna utakmica u najjačoj engleskoj ligi. Premda nije označen glavnim krivcem za poraz, britanski mediji jasno su izdvojili njegove probleme u fizičkim dvobojima i trenutak frustracije koji ga je koštao žutog kartona