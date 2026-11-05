Englezi bocama zasuli Boyse?! Intervenirala je policija

Kako doznaje tportal, navijači Sunderlanda zasuli su korteo Bad Blue Boysa bocama piva dok su se Dinamovi navijači u organiziranoj povorci kretali prema stadionu.

Situacija je prijetila prerastanjem u ozbiljniji sukob jer je krenula tučnjava, no srećom, policija je brzo stigla i svojom intervencijom spriječila veći incident.

Podsjetimo, Dinamo u Sunderland stiže nakon iznimno turbulentnih dana u Maksimiru. Poraz od Rudeša stajao je posla trenera Marija Kovačevića, a momčad je privremeno preuzeo Jerko Leko, kojemu će ovo biti prvi veliki ispit na Dinamovoj klupi.

Utakmica se igra na Stadium of Lightu, a Zagrepčani će pokušati osvojiti važne bodove u borbi za nastavak europskog natjecanja.