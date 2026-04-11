Endokrinologinja savjetuje: 'Ovo su dva jednostavna i provjerena načina mršavljenja bez dijete'

'Uzimanje melatonina i spavanje u hladnoj sobi pomaže tijelu da pretvori „štetne“ masne stanice u „dobre“, sprječavajući debljanje', rekla je ruska endokrinologinja Lyubov Machehina, izvanredna profesorica na Odjelu za bolesti starenja Sveučilišta Pirogov.

Prema dr. Machehini, masno tkivo sadrži posebne receptore za melatonin (MT1 i MT2). ​​Kada se hormon veže na njih, pokreće pretvorbu bijelih masnih stanica (koje su odgovorne za nakupljanje viška kilograma) u smeđe stanice. Smeđe stanice služe kao korisniji izvor metaboličke energije i pomažu u smanjenju rizika povezanih s pretilošću.

Međutim, liječnica naglašava da je prerano propisivati ​​dodatke melatonina za mršavljenje — njihova učinkovitost još nije dokazana u kliničkim ispitivanjima. Međutim, isti mehanizam možete pokrenuti besplatno i bez tableta: jednostavno spavajte na hladnom mjestu.

'Važno je zapamtiti da se ovaj mehanizam aktivira i na nižim temperaturama. Stoga je korisno spavati u dobro prozračenoj, blago hladnoj prostoriji s debelim zavjesama, što također pomaže u regulaciji tjelesne težine', objasnila je.

Dodala je da melatonin ne utječe samo na masne stanice, već i poboljšava osjetljivost tkiva na inzulin, što neizravno utječe na težinu. Liječnica preporučuje i spavanje u potpunom mraku i uzimanje hormonskih dodataka, ali nakon konzultacija sa specijalistom.

Dakle, endokrinologinja savjetuje: Kako biste smršavjeli, dovoljno je dobro spavati i to činiti u dobro prozračenoj i tamnoj prostoriji barem sedam sati svake noći, piše Story.