Close Menu

EMSC zabilježio mogući potres u BiH

Jeste li osjetili?
Snimka zaslona 2026-09-29 182551

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je večeras da je na području Bosne i Hercegovine moguće zabilježen potres. Prema prvoj automatskoj objavi EMSC-a, podrhtavanje je moglo biti osjetljivo stanovništvu, a informacija je objavljena svega nekoliko desetaka sekundi nakon prve detekcije.

"Potres je moguće osjetio dio stanovništva u Bosni i Hercegovini", objavio je EMSC na društvenoj mreži X te pozvao građane koji su osjetili podrhtavanje da pošalju svoja iskustva putem njihovih službenih kanala i aplikacije LastQuake.

Podaci još nisu seizmološki potvrđeni

Iz EMSC-a pritom naglašavaju kako je riječ o automatskoj detekciji temeljenoj na prijavama i aktivnosti korisnika, zbog čega podaci u ovom trenutku još nisu službeno seizmološki potvrđeni. Više informacija, uključujući moguću magnitudu, točnu lokaciju epicentra i dubinu potresa, očekuje se nakon obrade seizmoloških podataka.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
8
Laž
0
Sad
0
Mad
1