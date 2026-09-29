EMSC zabilježio mogući potres u BiH

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je večeras da je na području Bosne i Hercegovine moguće zabilježen potres. Prema prvoj automatskoj objavi EMSC-a, podrhtavanje je moglo biti osjetljivo stanovništvu, a informacija je objavljena svega nekoliko desetaka sekundi nakon prve detekcije.

"Potres je moguće osjetio dio stanovništva u Bosni i Hercegovini", objavio je EMSC na društvenoj mreži X te pozvao građane koji su osjetili podrhtavanje da pošalju svoja iskustva putem njihovih službenih kanala i aplikacije LastQuake.

Podaci još nisu seizmološki potvrđeni

Iz EMSC-a pritom naglašavaju kako je riječ o automatskoj detekciji temeljenoj na prijavama i aktivnosti korisnika, zbog čega podaci u ovom trenutku još nisu službeno seizmološki potvrđeni. Više informacija, uključujući moguću magnitudu, točnu lokaciju epicentra i dubinu potresa, očekuje se nakon obrade seizmoloških podataka.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/HXOn7Ody8f — EMSC (@LastQuake) September 29, 2026