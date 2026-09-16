Emotivnom večeri u crkvi sv. Josipa završilo 4. Kulturno ljeto na Mertojaku

Sinoć je u crkvi sv. Josipa na Mertojaku održana posljednja glazbeno-scenska manifestacija u okviru 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku. Večer sakralnih i pučkih napjeva, organizirana povodom početka nove školske godine, započela je misom i blagoslovom župnika don Vjenceslava Kujundžića, a završila zajedničkom izvedbom pjesme "Bože čuvaj Hrvatsku". Time je zaključen višemjesečni program koji je tijekom ljeta Mertojak pretvorio u pozornicu brojnih glazbenih, kazališnih, sportskih i humanitarnih događanja.

Od dalmatinske riči do sakralnih i pučkih napjeva

Ovogodišnje Kulturno ljeto počelo je još u lipnju, završetkom prethodne školske godine, Večeri dalmatinske riči na kojoj su nastupili "Čuvari baštine", učenici prvih razreda OŠ Mertojak, uz poznate splitske glazbenike.

Posebno mjesto u programu zauzeo je i koncert na Žnjanu povodom 75. obljetnice KUDŽ-a "Filip Dević", uz nastupe Nene Vetme, Zrinke i Mirelle, Zvone Tolića i grupe "Providenca". Koncert je imao i humanitarnu dimenziju, a bio je posvećen pomoći vatrogascima nakon katastrofalnog požara u Omišu te uspomeni na iznenada preminulog legendarnog igrača Hajduka Ivana Gudelja.

Večer puna emocija u crkvi sv. Josipa

Na završnoj Večeri sakralnih i pučkih napjeva publika je mogla čuti zborove, pučke pjevače i klape.

Program je otvorila učenica iz Varoša Anela Waibel, uz pratnju Sanje Ivančić iz Papa benda, izvedbama "Velik si" i "Prva ljubav". Nastupili su i zbor sv. Josipa s pjesmama "Uđite sa hvalama" i "Zdravo budi", VIS Agnusi s pjesmama "Gospodine, hvala" i "Jedina", zbor sv. Frane s izvedbama "Isusa ljubim" i "Ave Maria", pučki pivači Stobreča, pivači iz Srinjina te pučki pivači Gospe od Otoka iz Solina.

Večer je zaključila mlada klapa Kamen pjesmama "Dobra večer uzorita" i "Murtilica, lipo cviće". Posebno emotivan trenutak uslijedio je na samom kraju kada su svi izvođači, uz publiku okupljenu u crkvi, zajednički izveli "Bože čuvaj Hrvatsku".

Predstave među neboderima i mural Josipu Gendi

Kulturno ljeto nije bilo rezervirano samo za glazbu. Posjetitelji su tijekom programa mogli uživati i u kazališnim predstavama na otvorenom među mertojskim neboderima. Izvedene su predstave "Kamo ide ovaj svijet" kazališta Moruzgva, "Priredba" kazališta Ritam igre, stand-up predstava Arijane Čuline te dječja predstava "Što ću biti kad odrastem" kazališta "Suncokret" Duška Mucala.

Jedan od značajnijih trenutaka ovogodišnjeg programa bilo je i otvaranje murala posvećenog Josipu Gendi, bardu splitskog i hrvatskog glumišta i dugogodišnjem stanovniku Mertojaka. Mural je postavljen na zgradi u Doverskoj 9, u kojoj i danas živi njegova obitelj.

Sport, humanitarnost i velika imena hrvatskog vaterpola

Sportski dio programa donio je 19. Memorijalni turnir "Andrija Bartulić-Toni", nogometni turnir za članove obitelji oboljelih s Mertojaka, uz sudjelovanje veterana Hajduka, pjevača "Split Starsa", veterana 4. gardijske brigade i veterana NK Dalmatinac.

Program ipak još nije u potpunosti završen. Za 20. listopada u Hrvatskom domu najavljen je edukativni program "Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu", u kojem će sudjelovati Ratko Rudić, Ivica Tucak, Neven Kovačević i Milivoj Bebić.

Tom će prilikom biti prikazan i dokumentarni film o Ratku Rudiću "Dogodio se", autora Dejana Aćimovića.

Već počinju pripreme za jubilarno izdanje

Ovogodišnje 4. Kulturno ljeto na Mertojaku bilo je besplatno za sve posjetitelje, a izvođači su nastupali volonterski. Idejni začetnik manifestacije je Branko Bosanac, tajnik "Humanih zvijezda Splita" i Kuglačkog kluba "Mertojak", koji je iskustvo stečeno organiziranjem brojnih humanitarnih, glazbenih i sportskih manifestacija, među kojima i deset Prvenstava svita u piciginu na Bačvicama, prenio i u svoj gradski kotar.

Velik dio organizacije iznijeli su Jagoda Cicvarić-Goreta i Dražen Nikolić, predsjednica i član Vijeća GK Mertojak, te Ante Jukić, tajnik KUDŽ-a "Filip Dević", uz pomoć brojnih volontera i podršku Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. A završetak jednog izdanja već znači i početak novih priprema. Organizatori tako već gledaju prema sljedećem, jubilarnom 5. Kulturnom ljetu na Mertojaku.